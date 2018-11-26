Россию давно перестал волновать вопрос санкций, заявил Лавров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможный ввод новых санкций против РФ из-за ситуации в Керченском проливе и на Донбассе, заявил, что Москву давно перестал волновать вопрос санкций.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Ну и, наверное, насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать", — сказал он. При этом, по его словам, любые ограничения — это плохо.

В конце октября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. На этой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о возможных "точечных мерах" в связи с ситуацией в Азовском море, а также вследствие проведения выборов в Донбассе, которые ЕС не признал.