Морозов назвал сохранение санкций США против членов Совфеда недружественным

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Выступившие за сохранение санкций против российских парламентариев сенаторы США проявили недальновидную и недружественную позицию, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета российского Совета Федерации Олег Морозов.
"Решение ожидаемое. Инициатива сенатора Рэнда Пола была проявлена не для снятия санкций — он не мог не понимать, что решение не пройдёт — а для того, чтобы заявить об абсурдности санкций в отношении парламентариев", — сказал Морозов.
Он подчеркнул, что парламентарий — не чиновник, а прежде всего политик, а с политиками надо разговаривать, даже если его страна не нравится. "Но, как видно, большинство американских сенаторов считают иначе. И это больше целенаправленная недружественная акция, чем здравый смысл и дальновидность", — заключил российский законодатель.