Морозов назвал сохранение санкций США против членов Совфеда недружественным

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Выступившие за сохранение санкций против российских парламентариев сенаторы США проявили недальновидную и недружественную позицию, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета российского Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что члены комитета сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола о снятии санкций с российских парламентариев. По данным газеты, 20 сенаторов из 21 членов комитета выступили против этой поправки, за неё проголосовал только сам Пол.

"Решение ожидаемое. Инициатива сенатора Рэнда Пола была проявлена не для снятия санкций — он не мог не понимать, что решение не пройдёт — а для того, чтобы заявить об абсурдности санкций в отношении парламентариев", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что парламентарий — не чиновник, а прежде всего политик, а с политиками надо разговаривать, даже если его страна не нравится. "Но, как видно, большинство американских сенаторов считают иначе. И это больше целенаправленная недружественная акция, чем здравый смысл и дальновидность", — заключил российский законодатель.