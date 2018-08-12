Американские санкции не связаны с ситуацией вокруг Крыма, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Санкции, которые ввели США в отношении России под предлогом ситуации с Крымом, просто отражают внешнюю политику Вашингтона и не связаны с крымским вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе визита в Сербию.

"Ответные санкции будут прорабатываться. Это не наш выбор, мы не развязывали санкционные войны, мы всегда исходили из того, что односторонние санкции незаконны, но мы видим, какую политику проводит Вашингтон и в отношении России, и в отношении других стран", — сказала она журналистам.

"Эта идея или этот тезис, который озвучивали очень многие на Западе относительно того, что санкции в отношении России принимаются из-за Крыма, сейчас мы видим что это абсолютная неправда", — отметила дипломат.

Она напомнила, что США вводят санкции и против других стран — Турции, Китая, Ирана, ведёт торговые воины с Евросоюзом.

"Поэтому все эти рассказы относительно того, что все началось из-за Крыма, это всё неправда. Нужен был повод – повод нашелся", — отметила Захарова.