Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции Евросоюза

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.
Санкции Евросоюза
Сегодня ЕС ввел санкции против шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп". Аркадий Ротенберг, в частности, контролирует "Мостотрест" и "Стройгазмонтаж".
В МИД заявили, что ограничения идут в русле политики, направленной против жителей полуострова.В Госдуме санкции назвали "попыткой политико-экономического давления на Россию", которая не имеет смысла.
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