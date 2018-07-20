В Минфине появится департамент по противодействию санкциям

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юрлиц. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он дает Министерству финансов право увеличить численность своих департаментов с нынешних 24 до 25.

"Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц", — описывается новая функция ведомства в документе.

В этой связи министерство получит полномочия взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых ограничений.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в апреле говорил о планах правительства создать при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им. При этом он не уточнял, при каком именно ведомстве будет эта структура.

Санкции против России

Накануне сообщалось , что Минфин подготовил дорожную карту работ, нацеленных на приведение антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

Западные страны, обвинив Россию во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Тем не менее санкционные списки расширяются, Вашингтон и Брюссель продлевают сроки ограничений.

В качестве ответной меры Москва приняла закон о контрсанкциях — "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".