МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минфин разработает проект ответных санкций против Украины, включая возможность блокирования активов и запрета вывода капитала для ряда украинских физических лиц — членов правительства, политиков и силовиков. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Кроме того, издание указывает, что в его распоряжение попал правительственный план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Согласно нему министерство финансов подготовило план работ по приведению антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид.
Отмечается, что этот документ Минфина в начале июля одобрили на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова.
В правительстве до конца июля ожидают появления рабочей группы по противодействию санкциям, пишет газета. Минфин займется разработкой этих меры в финансовой сфере. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития рассмотрит возможность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. В свою очередь, ФАС и МЭР изучат целесообразность правки законодательства "для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей".
Как пишет "Коммерсант", перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов:
- разработка к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов "преимущественно в национальных валютах";
- доступ подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок. Издание отмечает, что идет речь о частичной изоляции последнего от влияния внешних решений;
- ограничение "недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств". Этот блок включает в себя возможность ограничений импорта.
- систематизация мер по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции;
- законопроект о специальных административных районах (САР), принятый в первом чтении Госдумой. В этих САР будет проходит перерегистрации компаний, подпавших под санкции (что также позволит им не раскрывать внешнему миру данные о структуре собственности), сообщает "Коммерсант". Мера попала в блок "прочее" наряду с необходимостью поиска способов гарантийной поддержки экспорта фигурантов санкционных списков и обеспечения их внешнеторговых расчетов.