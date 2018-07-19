МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минфин разработает проект ответных санкций против Украины, включая возможность блокирования активов и запрета вывода капитала для ряда украинских физических лиц — членов правительства, политиков и силовиков. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Минэкономразвития должно представить анализ импорта украинских товаров и оценить, на какие из них могут быть введены "ответные меры ограничительного характера", говорится в материале.

Кроме того, издание указывает, что в его распоряжение попал правительственный план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Согласно нему министерство финансов подготовило план работ по приведению антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид.

Отмечается, что этот документ Минфина в начале июля одобрили на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова.

В правительстве до конца июля ожидают появления рабочей группы по противодействию санкциям, пишет газета. Минфин займется разработкой этих меры в финансовой сфере. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития рассмотрит возможность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. В свою очередь, ФАС и МЭР изучат целесообразность правки законодательства "для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей".

Как пишет "Коммерсант", перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов: