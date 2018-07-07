Джабаров надеется на сдвиги в снятии санкций с парламентариев России и США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Совете Федерации надеются на подвижки в вопросе взаимного снятия санкций с парламентариев России и США, это необходимо для продвижения межпарламентского диалога, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор принимает участие в проходящей в Берлине встрече парламентариев США и России на полях ПА ОБСЕ.

"Джабаров также напомнил о российском предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций и выразил надежду на положительные подвижки в сфере межпарламентского диалога", — цитирует сенатора пресс-служба.

По словам Джабарова, парламентская дипломатия могла бы быть особенно полезной в данный период, способствуя разрядке напряженности.

"Убежден, что большинство членов Конгресса прекрасно это понимают. В любом случае цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга. Это хорошая основа для выстраивания конструктивных связей в духе сотрудничества и уважения друг друга", — сказал он.