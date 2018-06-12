В МИД считают, что эффект от новых санкций США будет нулевым

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Результат расширения санкций США против России будет нулевой, заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

В понедельник глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что пять российских IT-компаний и три физлица добавлены в список санкций, поскольку они несли угрозу безопасности США и их партнерам.

"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", — говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность".