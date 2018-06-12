Москва рассмотрит ответные меры на расширение санкций США, заявил Рябков

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва без сомнения рассмотрит и пойдёт на ответные меры после расширения США санкций против физических и юридических лиц из России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В понедельник глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что пять российских IT-компаний и три физлица добавлены в список санкций, поскольку они несли угрозу безопасности США и их партнерам.

"Разумеется, ответные меры рассматриваться будут, без них в таких ситуациях просто нельзя. Тем более что последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан. Поэтому в этом аспекте, без сомнения, мы пойдем на ответные шаги и подберем тех "кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией и убежденно мешают нормализации двусторонних отношений", — сказал Рябков.

По словам замминистра, если ранее США увязывали введение антироссийских санкций с "необоснованными претензиями в наш адрес в связи с развитием событий в Крыму, на юго-востоке Украины, с обвинениями — 100% беспочвенными, в некоем вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года", то сейчас доводы были приведены несколько другие.

"На этот раз использован другой предлог для введения санкций. И это показывает, что американский государственный аппарат, преследуя цели, сформулированные в доктринах разного рода, обнародованных за последнее время по так называемому сдерживанию России, не останавливается не перед чем", — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что Россия проводит твердую линию, и "нам надо и дальше консолидироваться и находить в происходящем плюсы и импульсы для собственного внутреннего более динамичного развития".

"Собственно это то, что происходит. Вот это будет наиболее эффективным ответом на незаконную санкционную политику администрации Трампа", — заключил Рябков.