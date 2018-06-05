Италия выступит за пересмотр антироссийских санкций, заявил премьер

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в парламенте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в парламенте

РИМ, 5 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии будет продвигать отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

"Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время консолидировала свою роль в разрешении различных геополитических кризисов, мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество", — заявил он, представляя программу правительства в верхней палате парламента.

При этом, как подчеркнул Конте, Италия подтверждает "убежденную приверженность к НАТО с США в качестве привилегированного союзника".

Правительственный контракт

Пункт о необходимости отмены санкции против России содержится в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров.

В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)".

В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.