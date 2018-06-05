Италия выступит за пересмотр антироссийских санкций, заявил премьер

РИМ, 5 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии будет продвигать отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
При этом, как подчеркнул Конте, Италия подтверждает "убежденную приверженность к НАТО с США в качестве привилегированного союзника".
Правительственный контракт
В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)".
В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.