В Совфеде прокомментировали идею о компенсациях пострадавшим от санкций

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Предложение предпринимателей требовать дополнительную компенсацию за ущерб от западных санкций может привести к ухудшению бизнес-климата в России, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Руководители "Деловой России" направили письмо спикеру Госдумы Вячеслав Володину с предложением предусмотреть в Гражданском кодексе РФ норму, по которой российским физическим и юрлицам предоставляется возможность требовать возмещения ущерба, если они пострадали от действий или бездействия третьих лиц, исполняющих иностранные санкции. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Я боюсь, что это повлечет за собой такую цепочку последствий, которую трудно прогнозировать",- сказал Калашников РИА Новости в четверг.

По его мнению, подобная статья в ГК нанесет ущерб национальным интересам и российскому бизнесу, "ухудшит бизнес-климат в России".

Сенатор пояснил, что одно и то же юрлицо в данном случае пострадает дважды — когда попадет под ответственность за исполнение санкций, а затем ему будут предъявлять претензии контрагенты. "И эта история может продолжаться неограниченное количество времени",- добавил он.

В качестве примера Калашников привел ситуацию со Сбербанком, у которого нет своих отделений в Крыму и который не может обеспечить полноценное обслуживание своих клиентов на полуострове.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в России для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР) заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, однако не уточнил детали возможного компромисса.