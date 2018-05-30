Совфед одобрил закон о контрсанкциях

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совфед одобрил закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Он вступит в силу со дня официального опубликования, передает корреспондент РИА Новости.

Госдума приняла закон 22 мая. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Что изменилось за время рассмотрения

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.