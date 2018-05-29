Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о контрсанкциях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал на заседании во вторник закон о контрсанкциях и рекомендовал верхней палате одобрить его на заседании 30 мая.

"Реализация документа будет способствовать укреплению суверенитета, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, будет служить противодействию политической и экономической дестабилизации в России", — говорится в заключении.

Как подчеркнул на заседании комитета его первый зампред Евгений Серебренников, первоначальная редакция законопроекта вызывала возражения не только среди членов парламента, но и среди населения.

"Однако в ходе его доработки и принятия в Госдуме документ претерпел существенные изменения и доработки. В нынешнем варианте мы вправе поддержать законопроект", — сказал сенатор.

Госдума 22 мая приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", он вступит в силу со дня его официального опубликования. Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.