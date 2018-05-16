Матвиенко сообщила о доработке законопроекта о контрсанкциях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Законопроект о контрсанкциях нуждается в дошлифовке, ко второму чтению он будет доработан, чтобы снять все риски для бизнеса и законопослушных граждан, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Концепция законопроекта не вызывает сомнений, но его доработка, дошлифовка ко второму чтению требуется", — сказала спикер.

Она выразила надежду, что документ будет "вычищен", убраны все риски, и он перестанет вызывать такую тревогу у бизнес-сообщества. Матвиенко отметила, что в документе ничего угрожающего нет и парламентарии готовы принять все меры, чтобы успокоить бизнес.

"Мы должны защищать наши национальные интересы, не допуская, чтобы на территории России использовались законы других государств", — подчеркнула законодатель.

Вместе с тем, необходимо так доработать документ, чтобы "законопослушным гражданам этот закон не угрожал", заключила она.

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