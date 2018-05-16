В Совфеде назвали условия для отмены ответных мер на западные санкции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия отменит контрсанкции в том случае, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Непродуктивность, тупиковость курса, проводимого США, их союзниками сейчас уже более чем очевидна. Недовольство им, особенно в деловых кругах, растет. Рассчитываем, что здравый смысл в странах Запада в конце концов возьмет верх. Выход один – полный отказ Запада от политики санкций в отношении России, политики незаконной, нелегитимной. В этом случае мы отменим контрсанкции. Другого пути нет", — сказала спикер Совфеда.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на действия США и других стран. Второе чтение запланировано на 17 мая. Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа в понедельник были приняты Госдумой в первом чтении.

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