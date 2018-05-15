Госдума приняла в первом чтении проект закона о контрсанкциях

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. Теперь депутатам предстоит скорректировать редакцию законопроекта ко второму чтению, которое запланировано на 17 мая.

В Госдуме отметили целесообразность контрмер в интересах государства и его граждан, но предложили существенно изменить документ.

Перечень мер планируется сократить с 16 до шести.

Ко второму чтению из проекта должны исключить упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению ограничительных мер в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.

Запреты и ограничения могут коснуться международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, сферы приватизации, области госзакупок, закупок госкорпораций и других юрлиц.

Кроме того, контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. На этом особенно настаивали общественники.

Ответ на экономическую войну

Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, этот законопроект, а также проект закона об ответственности за соблюдение западных санкций в России — ответ на экономическую войну, которую ведут страны Запада против Москвы в попытках "наказать ее за нежелание быть служанкой в мире, где правит один хозяин".

По его словам, именно это, а не события в Крыму и на Донбассе стали причиной введения ограничений.

Исаев назвал ложью заявления о том, что санкции внедряют ради соблюдения норм демократии против отдельных чиновников и бизнесменов.

"Ситуация в алюминиевой промышленности, где под угрозой оказалась работа предприятий, на которых работают десятки тысяч людей, многие из этих предприятий являются градообразующими в моногородах и от их работы зависит жизнь населенных пунктов. Это все наглядно показывает: это война именно против народов России ", — заключил депутат.

США "не одни на планете"

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, в свою очередь, что российские контрсанкции призваны побудить американскую сторону к разумным действиям.

"Что касается ухудшения отношений, то, боюсь, нам не сделать столько шагов в этом направлении, сколько сделали наши американские партнеры. Мы лишь отвечаем. Ухудшение в наших отношениях есть, но оно было бы вне зависимости от того, делали бы мы шаг в сторону контрсанкций или нет. Чтобы отношения начали улучшаться, необходимы действия американской стороны", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, введя контрсанкции, Россия покажет, что США "не одни существуют на планете".

Политолог подчеркнул, что к торговой войне такие действия не приведут, так как Россия и США не так сильно связаны экономически.

"Надеюсь, что рано или поздно разум победит, а контрсанкции как ввели, так и отменим — в случае, если американская сторона будет готова отменить свои санкции", — заключил Журавлев.

С чего все началось

Разработка законопроекта началась после того, как в начале апреля США анонсировали очередной список ограничительных мер против России. Под санкции тогда попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.

В первоначальной редакции правительству предлагалось ввести 16 ответных мер. В их числе запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из некоторых стран; запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов, а также приостановление сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Однако сразу несколько профильных комитетов, а также бизнес-сообщество и общественные организации выступили за корректировку документа.