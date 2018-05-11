Из проекта о контрсанкциях исключили запрет на импорт лекарств

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Госдума поддержала инициативу не распространять ответные меры на конкретные товары и отрасли, к которым можно применить ограничения. В том числе это касается таких жизненно важных товаров, как лекарства.
В первоначальной редакции документ предусматривает запрет или ограничение на ввоз лекарств из определенных стран, что вызвало обеспокоенность общественности.
Инициаторами поправок выступили омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
С новым решением нижней палатой согласны почти все представители делового сообщества и общественных организаций.
"Наличие дженерика ни в коем случае не может являться достаточным основанием для того, чтобы сюда не попадали другие товары. На лекарства бывает аллергия, бывает индивидуальная непереносимость", — объяснила важность поправок директор столичного Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.
Также на заседании приняли решение о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.
Первая редакция
Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.
Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Санкции против России
65.6%Да
29.5%Их снимут, но не очень скоро
4.9%Санкции скоро снимут
Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.
В США происходящее назвали "сигналом для России" и уточнили, что это не связано с конкретными событиями. Причиной послужили "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
Ответом Москвы стал контрсанкционный законопроект.