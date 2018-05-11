Из проекта о контрсанкциях исключили запрет на импорт лекарств

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Госдума поддержала инициативу не распространять ответные меры на конкретные товары и отрасли, к которым можно применить ограничения. В том числе это касается таких жизненно важных товаров, как лекарства.

В пятницу в нижней палате состоялось заседание Совета по законотворчеству, посвященное проекту о контрсанкциях, на котором обсуждались поправки ко второму чтению.

В первоначальной редакции документ предусматривает запрет или ограничение на ввоз лекарств из определенных стран, что вызвало обеспокоенность общественности.

Инициаторами поправок выступили омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.

С новым решением нижней палатой согласны почти все представители делового сообщества и общественных организаций.

"Наличие дженерика ни в коем случае не может являться достаточным основанием для того, чтобы сюда не попадали другие товары. На лекарства бывает аллергия, бывает индивидуальная непереносимость", — объяснила важность поправок директор столичного Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

Также на заседании приняли решение о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.

Первая редакция

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ предполагает право правительства по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе — запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов.

Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Санкции против России

США и некоторые другие западные страны не первый год ведут санкционную политику в отношении России. В первую очередь это связано с украинским кризисом.

Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

В США происходящее назвали "сигналом для России" и уточнили, что это не связано с конкретными событиями. Причиной послужили "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Ответом Москвы стал контрсанкционный законопроект.