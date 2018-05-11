В проект о контрсанкциях включили пункт о поддержке отраслей и предприятий

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В проект о контрсанкциях включили пункт о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.

"Мы будем принимать меры противодействия, также их подстрахуем и поддержим", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по законотворчеству, где обсуждался проект.

Госдума уже вынесла соответствующее положение, в котором рекомендовала правительству учесть поправку при формировании бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Ранее Володин и главы фракций внесли в нижнюю палату законопроект об ответе на санкции США и других стран.

Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов. Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Санкции против России

США и некоторые другие западные страны не первый год ведут санкционную политику в отношении России. В первую очередь это связано с украинским кризисом.

Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

В США назвали происходящее "сигналом для России" и уточнили, что это не связано с конкретными событиями. Причиной послужили "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Ответом России стал контрсанкционный законопроект.