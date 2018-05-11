В проект о контрсанкциях включили пункт о поддержке отраслей и предприятий

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В проект о контрсанкциях включили пункт о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.
Госдума уже вынесла соответствующее положение, в котором рекомендовала правительству учесть поправку при формировании бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов. Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Санкции против России
65.6%Да
29.5%Их снимут, но не очень скоро
4.9%Санкции скоро снимут
Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.
В США назвали происходящее "сигналом для России" и уточнили, что это не связано с конкретными событиями. Причиной послужили "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
Ответом России стал контрсанкционный законопроект.