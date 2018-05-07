Глава AmCham: новые санкции бьют по экономике США сильнее, чем по Дерипаске

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новые санкции США против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске. Такое мнение выразил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Он объяснил свою позицию на примере производства самого продаваемого в США автомобиля — Ford F150, для которого требуется много алюминия.

"Если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку <…> то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон", — рассказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

От новых санкций страдает и авиастроение: пока неясно, чем заместить объемы, которые поставляла российская компания.

"Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске", — заключил собеседник агентства.

Он также напомнил, что "Русал" был вторым после канадских компаний источником алюминия в США.

Вашингтон в начале апреля ввел новые санкции против Москвы, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании. В частности, контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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