МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новые санкции США против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске. Такое мнение выразил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
65.7%Да
29.4%Их снимут, но не очень скоро
4.9%Санкции скоро снимут
"Если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку <…> то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон", — рассказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
От новых санкций страдает и авиастроение: пока неясно, чем заместить объемы, которые поставляла российская компания.
"Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске", — заключил собеседник агентства.
Он также напомнил, что "Русал" был вторым после канадских компаний источником алюминия в США.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.