Алексис Родзянко: санкции наносят экономике США больший урон, чем Дерипаске

Последние санкции США против России и удар, который они могут нанести по американскому и европейскому бизнесу, активно обсуждаются в кулуарах в Москве и в Вашингтоне. Предприниматели из США не видят возможности быстро заместить алюминий из России и открыто заявляют об этом. О том, что они говорят властям в Вашингтоне, об ущербе от новых санкций, а также о том, приедет ли посол США на Петербургский международный экономический форум, в интервью РИА Новости рассказал президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Беседовала Вероника Буклей.

— Мы встречаемся в преддверии Петербургского международного экономического форума. В этом году он будет проходить в непростой геополитической обстановке. Ожидаете ли вы, что иностранное участие из-за этого будет менее представительным? © РИА Новости / Алекс Макнотон Перейти в фотобанк Захарова рассказала, зачем было нужно "дело Скрипалей"

— В результате событий вокруг семьи Скрипаля и расширения санкций многие компании взяли паузу. Но я знаю, например, что президент Франции подтвердил свое участие. Также я знаю, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне.

— Посол США возглавит делегацию на форуме?

— Государственная делегация будет во главе с послом. В прошлом году в ней было восемь участников. Каждая компания также формирует свою отдельную делегацию. А все вместе они собираются на нашем круглом столе.

— Российско-германская внешнеторговая палата оценила, что новые санкции США против РФ могут обойтись немецкой экономике в перспективе в 1,5 миллиарда евро. Есть ли у вас примерные оценки ущерба для экономики США?

— Мы были в Вашингтоне, где в одной из компаний рассказывалось о потенциальном ущербе, который может быть довольно существенным. Компания работает в России, и говорилось о тех контрактах, которые вынуждены будут прерваться сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе. У одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов.

Что касается немецкого бизнеса, я слышал, что свои потери из-за запрета на закупки алюминия у "Русала" они оценивают в сумму от 8 до 10 миллиардов евро. Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о "добрых людях", которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с "Русала". Раньше он таких заявлений никогда не делал.

— Связываете ли вы отсрочку по "Русалу" с беседой главы Минфина РФ Антона Силуанова с коллегой из США? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В Кремле не считают, что компании пользуются санкциями США для господдержки

— Я думаю, скорее это результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве. Думаю также, что и отдельно компании обращались.

Самый продаваемый автомобиль в США — это грузовичок Ford F150, для его производства, чтобы снизить вес, используется много алюминия. Если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку, а "Русал" был вторым после канадских компаний источником алюминия в США, то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон.

Что касается авиастроения в США, то оно тоже зависит от этого алюминия. Если его не будет, в компании просто не видят, где они могут взять нужный объем, чтобы заместить возможные потери. Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске.

Сейчас очевидно, что большой политический вес находится на стороне заинтересованных игроков в экономике США и Европы. Это серьезная тема, которая сейчас занимает Вашингтон. И американскому правительству нужно найти объяснение, чтобы выйти из текущей ситуации.

— США в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. Поднимает ли бизнес эту тему?

— Эта тема, я уверен, поднимается, но в коридорах, а не публично. Да и рыночное движение цен на металл настолько больше, чем пошлины, что вопрос с пошлинами остается на втором плане.

— Вы говорили ранее, что планировали встречу в Казначействе США, чтобы получить разъяснения по санкциям. Расскажите, пожалуйста, об этой встрече.

— Мы задавали этот вопрос и в Казначействе, и в других ведомствах в США. Ответы были, что в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины, — все это по-прежнему их волнует. Еще одна ключевая тема, которая звучит очень часто и сопровождается очень большими эмоциями, это тема продолжающегося вмешательства в выборы. Как нам объясняли, "хакеры продолжают влиять на системы". Такое утверждение мы слышали часто.

Отвечать на это со стороны бизнеса нам нечем, это не наши темы. Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний.

— Можно ли сказать, что сейчас введение новых санкций на какое-то время отложено?

— Оно отложено уже на некоторое время действием Казначейства, то есть сейчас можно продолжать работать с "Русалом", покупать их алюминий. Что касается пошлин, "Русал" заявил, что не будет протестовать, а оставит этот вопрос своим американским партнерам.

Мы участвовали в конференции при Торговой палате США, где были почти все европейские AmCham. Они продвигали мысль о том, что временное исключение из новых пошлин на алюминий, которое было сделано для Европы, стоит сделать постоянным. То есть европейцы сильно обиделись и продолжают быть обиженными из-за того, что им не сняли эту пошлину, а просто отсрочили на какое-то время. Им это не нравится.

Кроме того, ситуация с "Русалом" бьет напрямую по немецкой экономике и по другим экономикам Европы, и бьет очень сильно.

— Ряд чиновников и экспертов заявили, что торговая война между США и Китаем может спровоцировать кризис глобальной экономики. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Ощущаете ли влияние этого противостояния?

— Пошлинами отвечают на пошлины, что приводит к торговой войне. Если обратиться к истории, такие торговые войны часто кончались нехорошо. Есть две реальные претензии к Китаю, и одна из них уже почти снята — это искусственно низкий курс валюты. Второй вопрос — это защита интеллектуальной собственности. Полагаю, что главная претензия США в том, что Китай смотрит на эту тему сквозь пальцы.

© AP Photo / Ng Han Guan Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине © AP Photo / Ng Han Guan Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине

— Насколько сильны в целом сегодня протекционистские настроения в мире? Продуктивно ли это?

— Мне кажется, что это плохо. Я это чувствую и на собственном опыте: я часто пересекаю границы и вижу, что чем больше ограничений на товары, тем становится сложнее и дороже жить.

С другой стороны, сейчас есть эта тенденция, но она проходит волнами. В современном мире цепочки добавленной стоимости настолько рассредоточены по странам и континентам, что, я уверен, торговые войны и закрытые границы в классическом понимании практически невозможны и не в интересах ни одной из сторон. Торговая война исторически нередко заканчивалась войной настоящей, поэтому мне бы хотелось, чтобы сейчас все было урегулировано более спокойно.

— Расскажите, пожалуйста, о программе AmCham на ПМЭФ? С кем планируете встретиться, что обсудить?

— У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, это деловой круглый стол "Россия-США". Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания. Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении. Это уже пятый ПМЭФ для меня, и это первый случай за все мое время, когда американский посол у нас выступает. В прошлом году он только присутствовал на нашем мероприятии. Поэтому появляются проблески надежды, хотя и в сложной геополитической обстановке.

— Прорабатывает ли AmCham подписание каких-либо соглашений на ПМЭФ?

— Многие американские компании будут подписывать свои договоры. Мы, как палата, будем подписывать меморандум о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Мы большие сторонники его работы и действительно считаем, что АСИ добилось огромного сдвига в умах многих губернаторов, которые в результате создают в своих регионах более благоприятный климат для бизнеса. А это и наша первоочередная задача, поэтому, когда появляется попутный ветер, мы только рады.

— Как AmCham сегодня оценивает ситуацию в экономике России? Можно ли говорить об ускорении экономического роста, восстановлении промышленности?

— Да, можно так сказать. Я слышу от компаний, что 2017 год был для них лучше 2016 года, во многих случаях рост бизнеса у компаний составлял более 10%. Первая половина этого года, по прогнозам, опередит первую половину прошлого года, который сам по себе был неплохим.

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать новому правительству, чтобы повысить инвестиционную привлекательность России? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк В Американской торговой палате рассказали об обращениях в связи с санкциями

— Во-первых, нужны структурные реформы, которые раскрепостят бизнес, дадут ему развиваться. Вопрос — будут ли такие меры приняты, потому что такое раскрепощение значит в чем-то потерю контроля над ситуацией, а он тоже очень важен для правительства. Нам также важно увидеть, как власти будут находить этот компромисс. Сейчас все ожидают от правительства шагов по поощрению экономического роста, и мы тоже надеемся на это.

Недавно я участвовал в конференции на тему СПИК и слышал заявления, что такие контракты это как оазис. Но если это оазис, то все вокруг — это пустыня? Лучше было бы смотреть на общий инвестклимат и не использовать термин "спец" больше, чем это действительно необходимо. В целом чем больше нужен "спец", тем больше вопросов о том, какой же инвестклимат вокруг этого "спеца"?

— Интересен ли американским компаниям такой инструмент, как СПИК?

— Мы знаем о трех компаниях, которые либо подписали, либо ведут переговоры по СПИК: одна в фармацевтическом секторе, вторая — в авиастроении, третья занимается сельхозтехникой. Также знаем о многих компаниях, которые решили этого не делать. Значительное количество времени и денег уходит на переговоры, которые в итоге приводят к не совсем понятным преимуществам и гарантиям. Поэтому достаточно редкое явление, чтобы наша компания ставила задачу сначала подписать СПИК и только тогда инвестировать. Скорее они смотрят на то, стоит ли инвестировать, и если да, то будет ли лучше прибавить к этому СПИК.