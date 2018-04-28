Совфед планирует направить в ГД заключение на законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет Федерации направит в субботу в Госдуму заключение на закон о контрсанкциях, подготовленный на основе замечаний и предложений всех комитетов, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Ранее планировалось это сделать к 3 мая, но решено это сделать в субботу", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, заключение уйдёт в Госдуму за подписью комитета Совфеда по экономической политике.

Ранее несколько комитетов верхней палаты уже обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых сформулировали свои замечания. Так, комитет по конституционному законодательству указал, что предлагаемый законопроектом запрет на ввоз из США в РФ лекарственных препаратов не должен касаться лекарств "адекватной стоимости" и "важных для жизни и здоровья граждан". Похожую позицию занял и комитет по социальной политике, который предложил уточнить в тексте проекта порядок ввоза лекарственных препаратов, а также привлечения иностранных специалистов из США, на который тоже предлагается ввести запрет.

Комитет по международной политике, так же, как и конституционный комитет, посчитали необходимым уточнить понятие "экономические санкции" в целях соблюдения требования определенности правового регулирования.

Как ранее отмечали сенаторы, они планируют продолжать работу над законопроектом вместе с депутатами Госдумы.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.