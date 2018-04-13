Ответ РФ на санкции США затрагивает атом, авиастроение и ракетные двигатели

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Законопроект об ответных мерах на санкции предусматривает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, заявил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.

"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли ", — сказал Мельников журналистам в пятницу.