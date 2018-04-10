Россия не будет скоропалительно отвечать на санкции США, заявил Песков

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны, во главу угла здесь нужно ставить собственные интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © РИА Новости / Джина Мун Перейти в фотобанк Новые санкции США против России не нанесут ущерба торговле, заявил эксперт

"По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы… Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли ответ России на американские санкции и когда он последует.