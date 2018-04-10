В ЦБ не видят рисков финансовой стабильности, заявила Набиуллина

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию, уверена глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

"У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить", — сказала Набиуллина, выступая на Биржевом форуме.

"Что касается влияния на инфляцию, естественно, валютный курс — это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию", — добавила глава ЦБ.

Она отметила, что в настоящее время инфляция находится на исторически низких значениях и находится на уровне 2,4%. "Мы постепенно только будем снизу подходить к 4%. Кстати, в низкой инфляции мы видим один из элементов поддержания макроэкономический стабильности, в том числе в условиях разных внешних изменений", — подчеркнула Набиуллина.