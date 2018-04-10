Набиуллина о новых санкциях США: нужно некоторое время для адаптации

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская экономика открытая, поэтому ей нужно некоторое время для адаптации к изменению внешних условий, прокомментировала введение США в пятницу санкций против российских компаний глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

"Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний экспортно-ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынка. Мы ее наблюдаем. Как в таких случаях и бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого", — считает она.

"На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — отметила глава ЦБ, выступая на Биржевом форуме.

Набиуллина добавила, что плавающий курс является одним из таких амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков, которые уменьшают влияние такого рода внешних событий на реальную экономику.