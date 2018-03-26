РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Реакция на санкции

Эксперт оценил решение стран Запада выслать российских дипломатов‍

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (251)
17:2426.03.2018
(обновлено: 18:29 26.03.2018)
07301
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов — это беспрецедентная коллективная акция, когда страны пошли на конфликт с другим государством в знак солидарности, это говорит о том, что в отношениях России и Запада наступил самый острый момент за последние 30 лет, сказал РИА Новости главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Высылка российских дипломатов не пройдет бесследно, заявили в МИД

"Принципиальна и беспрецедентна коллективность акции, когда ряд стран высылают дипломатов и идут на очевидное обострение отношений не по причине конфликта с какой-то страной, а в знак солидарности с другой страной. Я такого, честно говоря, не помню. Вообще, такое бывает, когда войну объявляют", — сказал Федор Лукьянов.

Ранее в понедельник стало известно, что 14 стран ЕС, а также США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мне кажется, это очень резкая эскалация, мощнейший удар по отношениям России и здесь можно смело сказать – Запада в целом", — продолжил эксперт.

По словам Лукьянова, тот факт, что Франция и Германия решили выслать дипломатов, а США пошли на масштабную высылку показывает, что "холодная война" не просто началась, а она в самом разгаре. В отношениях между Россией и Западом наступил самый острый момент за последние тридцать с лишним лет, считает эксперт. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к последствиям, которые мы видим сегодня.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архив
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Слуцкий назвал решение о высылке дипломатов антироссийским сговором

По мнению Лукьянова, ответ Москвы на действия Запада будет симметричен.

"С нашей стороны ответ будет симметричен. Сколько оттуда – столько и отсюда. Но здесь это будет носить масштабный характер. Получится, что из Москвы вышлют сразу очень много разных стран. Боюсь, на этом дело не закончится. Резкое ухудшение отношений, за которым следуют дальнейшие действия, не знаю, будут ли это еще высылки или что-то другое, но игра пошла по-крупному", — сказал эксперт.

Можно ожидать замораживание активов, финансовые ограничения, "можно много гадать", считает Федор Лукьянов.

Он пояснил, что в Белом доме уже заявили, что Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. Скорее всего, речь идёт о дальнейшей высылке дипломатических сотрудников.

"Ну, еще вышлют (дипломатов – ред.). Всё пошло вразнос. Мы вступили в период полномасштабной дипломат войны", —  ответил эксперт.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
Комментировать
Реакция на санкции
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена