МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов — это беспрецедентная коллективная акция, когда страны пошли на конфликт с другим государством в знак солидарности, это говорит о том, что в отношениях России и Запада наступил самый острый момент за последние 30 лет, сказал РИА Новости главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Принципиальна и беспрецедентна коллективность акции, когда ряд стран высылают дипломатов и идут на очевидное обострение отношений не по причине конфликта с какой-то страной, а в знак солидарности с другой страной. Я такого, честно говоря, не помню. Вообще, такое бывает, когда войну объявляют", — сказал Федор Лукьянов.

Ранее в понедельник стало известно, что 14 стран ЕС, а также США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мне кажется, это очень резкая эскалация, мощнейший удар по отношениям России и здесь можно смело сказать – Запада в целом", — продолжил эксперт.

По словам Лукьянова, тот факт, что Франция и Германия решили выслать дипломатов, а США пошли на масштабную высылку показывает, что "холодная война" не просто началась, а она в самом разгаре. В отношениях между Россией и Западом наступил самый острый момент за последние тридцать с лишним лет, считает эксперт. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к последствиям, которые мы видим сегодня.

По мнению Лукьянова, ответ Москвы на действия Запада будет симметричен.

"С нашей стороны ответ будет симметричен. Сколько оттуда – столько и отсюда. Но здесь это будет носить масштабный характер. Получится, что из Москвы вышлют сразу очень много разных стран. Боюсь, на этом дело не закончится. Резкое ухудшение отношений, за которым следуют дальнейшие действия, не знаю, будут ли это еще высылки или что-то другое, но игра пошла по-крупному", — сказал эксперт.

Можно ожидать замораживание активов, финансовые ограничения, "можно много гадать", считает Федор Лукьянов.

Он пояснил, что в Белом доме уже заявили, что Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. Скорее всего, речь идёт о дальнейшей высылке дипломатических сотрудников.

"Ну, еще вышлют (дипломатов – ред.). Всё пошло вразнос. Мы вступили в период полномасштабной дипломат войны", — ответил эксперт.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.