В Совфеде прокомментировали возможную высылку российских дипломатов из США

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Если американские власти решатся на высылку российских дипломатов, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Если США решатся на высылку российских дипломатов, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно", — сказал Джабаров.

В то же время, он полагает, что "ради удовлетворения амбиций Терезы Мэй Трамп вряд ли пойдет на ухудшение отношений с Россией". Тем более что ранее лидеры России и США обсуждали возможность организации встречи на высшем уровне, добавил он.

"Трамп политик непредсказуемый, я думаю, что на это (высылка дипломатов) он, скорее всего, не пойдет. У России и США слишком много своих проблем, чтобы выступать в поддержку Терезы Мэй, тем более учитывая, что ее заявления абсолютно беспочвенны и необоснованны", — заключил сенатор.