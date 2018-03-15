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Реакция на санкции

"Попытка повесить ярлык": США расширили санкции против России

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Главное за 15 марта 2018 года (8)
19:4215.03.2018
(обновлено: 19:51 15.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.

Евгений Пригожин. Архив
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Пригожин о новых санкциях США: перестану ходить в "Макдональдс"

По сообщению министерства финансов США, санкции введены против 19 частных лиц и 5 юридических лиц в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и исполнительным указом президента Барака Обамы от 2015 года о введении киберсанкций.

Девятнадцать человек, пять юрлиц

В список санкций по CAATSA внесены ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). В частности, в списке санкций значатся начальник ГРУ Игорь Коробов, а также его заместители и высокопоставленные руководители ГРУ: Игорь Костюков, Сергей Гизунов, Владимир Алексеев, Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев. ГРУ уже находилось под санкциями США, нынешние санкции впервые вводятся в соответствии с принятым в 2017 году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В список киберсанкций внесены три компании, связанные с Евгением Пригожиным, включая "Агентство интернет-исследований".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. В отношении этих же физлиц были введены санкции минфина США. Пригожин попал под санкции вторично — он уже был в санкционном списке США по Украине.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Мнение о расширении санкций: США пытаются инициировать новую холодную войну

"Важдебная кибердеятельность"

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, "администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью РФ, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру".

"Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России. Минфин намерен ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA…для того, чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США", — говорится в заявлении Мнучина, поступившем в РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
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В Госдуме назвали антироссийскую кампанию на Западе гнилым оркестром

Американское разведсообщество также считает, что РФ стоит за атаками на энергосектор США, говорится в релизе минфина страны.

Также США обвинили Россию в кибератаках на критически важную инфраструктуру на территории страны.

"Начиная с марта 2016 года игроки, за которыми стаяли госструктуры (РФ), также атаковали госучреждения США и множество критической инфраструктуры, включая энергетическую, атомную, коммерческую, водную, авиационную и прочую критически важную инфраструктуру", — говорится в сообщении минфина со ссылкой на данные разведсообщества США.

Среди обвинений есть и распространение компьютерного вируса NotPetya, от которого пострадал ряд стран, преимущественно Украина и Россия. Москва эти обвинения опровергала ранее.

Москва готовится к ответным мерам

Российские политики предсказуемо негативно отреагировали на новый раунд американских санкций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров объяснил, чем вызвана русофобская политика Запада

"Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать… (Новые санкции) ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"США дирижируют всем этим гнилым симфоническим оркестром, в котором все подыгрывают, кто хочет выслужиться", — добавил он, говоря о последних событиях на Западе.

Россия примет зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Россия в ответ, думаю, примет зеркальные меры, как это принято", — заявил сенатор.

Обвинения в адрес России "абсолютно необоснованны", заявил он.

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