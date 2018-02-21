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Реакция на санкции

МИД не исключил ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"

15:0621.02.2018
(обновлено: 15:08 21.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание МИД России. Архивное фотоЗдание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва не исключает, что ответит на возможные санкции США против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
"США себя опозорили". Политолог о "списке Мюллера" и санкциях
"У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", — заявил дипломат.

По его мнению, угрозы ввести новые санкции призваны создать напряженность в России перед президентскими выборами.

"Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, <…> но при этом продолжают безосновательно и бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы", — добавил Рябков.

При этом замминистра посоветовал россиянам, которые могут попасть под американские санкции, взвешивать ситуацию при выезде за границу.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Санкции как пропуск в "высшую лигу". Россия даже особо и ни при чем
"Мы знаем немало случаев, когда американские соответствующие структуры не гнушались похищениями наших соотечественников, если у этих структур, к ним были претензии. Поэтому вопрос серьезный. Каждый для себя должен взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде за границу. Вот сейчас Мюллер объявил по 13 российским гражданам — это классический пример. Я не могу сказать, по каким причинам американцы включают граждан России в те или иные списки, думаю, что каждый человек должен сам понимать, могут быть к нему претензии предъявлены со стороны правоохранителей США или нет. И, исходя из этого, выстраивать свое поведение", — подчеркнул Рябков.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в "список Мюллера". Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Список Мюллера: США обвинили 3 фирмы и 13 россиян во вмешательстве в выборы
Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они якобы пытались вмешаться в американские выборы. Причем, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, никаких конкретных доказательств Вашингтон так и не представил.

"Недружественный шаг"

О том, что Россия может ответить на действия США, заявили и российские парламентарии. Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что возможное введение санкций в отношении россиян из "списка Мюллера" будет воспринято как недружественный жест со стороны США.

"Никаких убедительных доказательств вмешательства не представлено мировому сообществу. Вообще, выглядит довольно странно, что какие-то 13 человек могли бы противостоять признанному лидеру, целому государству, которое обладает новейшими технологиями IT", — сказал Морозов РИА Новости.

"Я не думаю, что мы будем сразу каким-то образом реагировать симметрично, но конечно, определенные выводы придется сделать", — добавил депутат.

Аналогичное мнение высказал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счете поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры", — заявил сенатор.

"Мы будем смеяться"

Российские военные подвешивают высокоточную ракету к самолету. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский ОПК не страдает от санкций США, считают в Совфеде
Политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что сама возможность введения санкций по "списку Мюллера" напоминает веселую сказку.

"История с предстоящими санкциями по "списку Мюллера" носит фольклорный характер. В принципе, это блестяще описал видный знаток фольклора и одновременно "политолог" ХХ века Корней Иванович Чуковский в сказке про Мурочку, которая Бяку-Закаляку Кусачую сама из головы выдумала, а потом бросила тетрадь, перестала рисовать, потому что "Я ее боюсь!". Все силы американского истеблишмента были брошены на то, чтобы выдумывать "бяку-закаляку кусачую" из "этих страшных русских". И они блестяще с этим справились: создали целую систему легенд, сказок, баек, мифов про "страшных русских хакеров". Тем самым — незаметно для себя — сами себя опозорили: получилось, что их президент выиграл выборы за счет "бяки-закаляки кусачей", и теперь они на нее хотят наложить санкции", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, у России есть несколько вариантов ответа на действия США.

"Но самая главная и жесткая санкция России против этих людей, которые хотят всех посадить под "колпак Мюллера" — это смех. И мы будем смеяться", — добавил Юрьев.

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Реакция на санкции
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Gennady Mishin
"Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры."

Это он о чём? Единственно возможная реакция России это запросить у США обвинительные материалы и осудить преступников.
15:33
21.02.2018
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