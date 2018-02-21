МИД не исключил ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва не исключает, что ответит на возможные санкции США против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.
По его мнению, угрозы ввести новые санкции призваны создать напряженность в России перед президентскими выборами.
"Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, <…> но при этом продолжают безосновательно и бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы", — добавил Рябков.
При этом замминистра посоветовал россиянам, которые могут попасть под американские санкции, взвешивать ситуацию при выезде за границу.
Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в "список Мюллера". Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.
"Недружественный шаг"
О том, что Россия может ответить на действия США, заявили и российские парламентарии. Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что возможное введение санкций в отношении россиян из "списка Мюллера" будет воспринято как недружественный жест со стороны США.
"Никаких убедительных доказательств вмешательства не представлено мировому сообществу. Вообще, выглядит довольно странно, что какие-то 13 человек могли бы противостоять признанному лидеру, целому государству, которое обладает новейшими технологиями IT", — сказал Морозов РИА Новости.
"Я не думаю, что мы будем сразу каким-то образом реагировать симметрично, но конечно, определенные выводы придется сделать", — добавил депутат.
Аналогичное мнение высказал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счете поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры", — заявил сенатор.
"Мы будем смеяться"
"История с предстоящими санкциями по "списку Мюллера" носит фольклорный характер. В принципе, это блестяще описал видный знаток фольклора и одновременно "политолог" ХХ века Корней Иванович Чуковский в сказке про Мурочку, которая Бяку-Закаляку Кусачую сама из головы выдумала, а потом бросила тетрадь, перестала рисовать, потому что "Я ее боюсь!". Все силы американского истеблишмента были брошены на то, чтобы выдумывать "бяку-закаляку кусачую" из "этих страшных русских". И они блестяще с этим справились: создали целую систему легенд, сказок, баек, мифов про "страшных русских хакеров". Тем самым — незаметно для себя — сами себя опозорили: получилось, что их президент выиграл выборы за счет "бяки-закаляки кусачей", и теперь они на нее хотят наложить санкции", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, у России есть несколько вариантов ответа на действия США.
"Но самая главная и жесткая санкция России против этих людей, которые хотят всех посадить под "колпак Мюллера" — это смех. И мы будем смеяться", — добавил Юрьев.