МИД не исключил ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва не исключает, что ответит на возможные санкции США против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

"У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", — заявил дипломат.

По его мнению, угрозы ввести новые санкции призваны создать напряженность в России перед президентскими выборами.

"Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, <…> но при этом продолжают безосновательно и бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы", — добавил Рябков.

При этом замминистра посоветовал россиянам, которые могут попасть под американские санкции, взвешивать ситуацию при выезде за границу.

"Мы знаем немало случаев, когда американские соответствующие структуры не гнушались похищениями наших соотечественников, если у этих структур, к ним были претензии. Поэтому вопрос серьезный. Каждый для себя должен взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде за границу. Вот сейчас Мюллер объявил по 13 российским гражданам — это классический пример. Я не могу сказать, по каким причинам американцы включают граждан России в те или иные списки, думаю, что каждый человек должен сам понимать, могут быть к нему претензии предъявлены со стороны правоохранителей США или нет. И, исходя из этого, выстраивать свое поведение", — подчеркнул Рябков.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в "список Мюллера". Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

"Недружественный шаг"

Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они якобы пытались вмешаться в американские выборы. Причем, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, никаких конкретных доказательств Вашингтон так и не представил.

О том, что Россия может ответить на действия США, заявили и российские парламентарии. Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что возможное введение санкций в отношении россиян из "списка Мюллера" будет воспринято как недружественный жест со стороны США.

"Никаких убедительных доказательств вмешательства не представлено мировому сообществу. Вообще, выглядит довольно странно, что какие-то 13 человек могли бы противостоять признанному лидеру, целому государству, которое обладает новейшими технологиями IT", — сказал Морозов РИА Новости.

"Я не думаю, что мы будем сразу каким-то образом реагировать симметрично, но конечно, определенные выводы придется сделать", — добавил депутат.

Аналогичное мнение высказал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счете поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры", — заявил сенатор.

"Мы будем смеяться"

Политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что сама возможность введения санкций по "списку Мюллера" напоминает веселую сказку.

"История с предстоящими санкциями по "списку Мюллера" носит фольклорный характер. В принципе, это блестяще описал видный знаток фольклора и одновременно "политолог" ХХ века Корней Иванович Чуковский в сказке про Мурочку, которая Бяку-Закаляку Кусачую сама из головы выдумала, а потом бросила тетрадь, перестала рисовать, потому что "Я ее боюсь!". Все силы американского истеблишмента были брошены на то, чтобы выдумывать "бяку-закаляку кусачую" из "этих страшных русских". И они блестяще с этим справились: создали целую систему легенд, сказок, баек, мифов про "страшных русских хакеров". Тем самым — незаметно для себя — сами себя опозорили: получилось, что их президент выиграл выборы за счет "бяки-закаляки кусачей", и теперь они на нее хотят наложить санкции", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, у России есть несколько вариантов ответа на действия США.

"Но самая главная и жесткая санкция России против этих людей, которые хотят всех посадить под "колпак Мюллера" — это смех. И мы будем смеяться", — добавил Юрьев.