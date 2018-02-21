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"США себя опозорили". Политолог о "списке Мюллера" и санкциях

14:0321.02.2018
(обновлено: 16:03 21.02.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiЭкс-глава ФБР Роберт МюллерЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
РФ допускает ответ на санкции против россиян из "списка Мюллера", заявили в МИД. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев отметил, что само желание США ввести санкции по этому списку напоминает известную сказку.

РФ не исключает возможности ответить на санкции против россиян из "списка Мюллера", если США их введут, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", – заявил Рябков журналистам.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Санкции как пропуск в "высшую лигу". Россия даже особо и ни при чем
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13-ти россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в якобы вмешательстве в выборы: в "сговоре против США" и "интернет-мошенничестве". 

Причем, как отмечали в Москве, никаких конкретных доказательств США так и не представили.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что сама возможность введения санкций по "списку Мюллера" напоминает веселую сказку.

"История с предстоящими санкциями по "списку Мюллера" носит фольклорный характер. В принципе, это блестяще описал видный знаток фольклора и одновременно "политолог" ХХ века Корней Иванович Чуковский в сказке про Мурочку, которая Бяку-Закаляку Кусачую сама из головы выдумала, а потом бросила тетрадь, перестала рисовать, потому что "Я ее боюсь!". Все силы американского истеблишмента были брошены на то, чтобы выдумывать "бяку-закаляку кусачую" из "этих страшных русских". И они блестяще с этим справились: создали целую систему легенд, сказок, баек, мифов про "страшных русских хакеров". Тем самым – незаметно для себя – сами себя опозорили: получилось, что их президент выиграл выборы за счет "бяки-закаляки кусачей", и теперь они на нее хотят наложить санкции. Что же касается России, то она ответит – симметрично или несимметрично. Но самая главная и жесткая санкция России против этих людей, которые хотят всех посадить под "колпак Мюллера" – это смех. И мы будем смеяться", – сказал Дмитрий Юрьев. 

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