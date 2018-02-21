"США себя опозорили". Политолог о "списке Мюллера" и санкциях

РФ не исключает возможности ответить на санкции против россиян из "списка Мюллера", если США их введут, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", – заявил Рябков журналистам.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в якобы вмешательстве в выборы: в "сговоре против США" и "интернет-мошенничестве".
Причем, как отмечали в Москве, никаких конкретных доказательств США так и не представили.
В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что сама возможность введения санкций по "списку Мюллера" напоминает веселую сказку.
"История с предстоящими санкциями по "списку Мюллера" носит фольклорный характер. В принципе, это блестяще описал видный знаток фольклора и одновременно "политолог" ХХ века Корней Иванович Чуковский в сказке про Мурочку, которая Бяку-Закаляку Кусачую сама из головы выдумала, а потом бросила тетрадь, перестала рисовать, потому что "Я ее боюсь!". Все силы американского истеблишмента были брошены на то, чтобы выдумывать "бяку-закаляку кусачую" из "этих страшных русских". И они блестяще с этим справились: создали целую систему легенд, сказок, баек, мифов про "страшных русских хакеров". Тем самым – незаметно для себя – сами себя опозорили: получилось, что их президент выиграл выборы за счет "бяки-закаляки кусачей", и теперь они на нее хотят наложить санкции. Что же касается России, то она ответит – симметрично или несимметрично. Но самая главная и жесткая санкция России против этих людей, которые хотят всех посадить под "колпак Мюллера" – это смех. И мы будем смеяться", – сказал Дмитрий Юрьев.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!