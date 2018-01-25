Рубен Татулян назвал фейком утверждения о его связях с криминальным миром

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян, включенный в санкционный список США за якобы помощь "ворам в законе", опроверг свою "связь" с криминальным миром, назвав слухи об этом "фейком".

"Я уже давал по этому поводу комментарии. Не посещал (сходки криминальных авторитетов) и не имею понятия, о чем идет речь. Я выиграл все суды против изданий, которые распространяли этот фейк", — заявил Татулян в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он присутствовал на "сходках" криминальных авторитетов.

Он также опроверг слухи о том, что имеет влияние на администрацию города Сочи и назвал их "полной чушью и провокацией".

Минфин США в декабре внёс в санкционный список десять человек из России и бывших республик СССР, среди которых известные криминальные авторитеты. Американское ведомство утверждает, что сделало это для борьбы с транснациональной организованной преступностью: власти США считают этих людей причастными к международному преступному синдикату "Воры в законе". В этот список также попал председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян за якобы оказание материальной поддержки "Воров в законе".

Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции.