Рубен Татулян: США следует ввести санкции против самих себя

Минфин США внес в санкционный список десять человек из России и бывших республик СССР, среди которых Захарий Калашов (вор в законе Шакро Молодой) и другие известные криминальные авторитеты. Американское ведомство пошло на этот шаг для борьбы с транснациональной организованной преступностью: власти США считают этих людей причастными к международному преступному синдикату "Воры в законе".

Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции. В этот список также попал председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян, который, по мнению американских властей, якобы оказывал материальную поддержку ворам в законе. О том, как повлияют на его бизнес санкции, а также, что может стоять за такими действиями американской стороны, Рубен Татулян рассказал в интервью РИА Новости.

— Насколько обоснованно заявление Минфина США о том, что вы являетесь частью криминального мира? Будете ли вы оспаривать данное заявление в судебном порядке?

— На сто процентов необоснованно. Однозначно мои юристы будут подавать в суд, и мы выиграем его без сомнения.

— Имеете ли вы активы в США? Бывали ли вы в США и как часто? Есть ли у вас там деловые партнеры?

— Никаких активов в США я не имел и не имею. Тем более деловых партнеров не имел и не имею.

— Как повлияет на ваш бизнес включение вас в санкционный список?

— Не имею понятия, как могут отразиться на мне эти санкции. Весь мой бизнес находится на территории России. Мы работаем на территории России и платим налоги в полном объеме.

— Как вы относитесь к такому шагу американских властей?

— Мне абсолютно непонятно, как и на каком основании американские власти включили меня в этот список. Но судя по тому, что я вижу из средств массовой информации, особенно на пресс-конференциях представителей Белого дома по Сирии и другим вопросам, американские власти не утруждаются, отвечая на вопросы, исходить из доказательной базы одного или другого факта. Им достаточно того, что было написано в интернете. По их логике, это и есть доказательства, а международное право ни при чем.

— Как вы считаете, не нарушает ли американский Минфин презумпцию невиновности, называя по факту преступниками людей, чьи преступления не доказаны, а за доказанные они уже отсидели?

— А разве это удивительный факт? Не так давно Колин Пауэлл, держа пробирку в ООН, говорил о том, что это оружие массового поражения, которое нашли в Ираке. И мы все помним, чем это закончилось для этой страны. Смертями и разрушениями. А через несколько лет все узнали, что это был обман. Вполне характерно для сегодняшней политики США.

— В интернете пишут о том, что вас замечали на нескольких сходках воров в законе. Действительно ли вы посещали такие встречи? Чем вы там занимались?

— Я уже давал по этому поводу комментарии. Не посещал и не имею понятия, о чем идет речь. Я выиграл все суды против изданий, которые распространяли этот фейк.

— Говорят и то, что вы имеете большое влияние на администрацию города Сочи. Насколько правдивы эти слухи?

— Это не имеет под собой никакой почвы. Полная чушь и провокация. © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Американист: США нацелились повторить в отношении России политику Рейгана

— Против кого, на ваш взгляд, США нужно ввести санкции?

— Наверное, против себя самих, чтоб наконец понять, что мир не однополярный.

— Как вы считаете, на основе каких данных американцы сделали вывод о том, что вы якобы помогаете криминальным авторитетам? Могли ли эту информацию передать им российские правоохранительные органы?

— Судя по тому, что происходит сейчас и главным лучиком свободы является интернет, то могу смело сказать о том, что против меня как бизнесмена ведутся грязные игры. Под скрытыми именами выбрасываются в интернет фейковые новости. В связи с этим думаю, что, соответственно, кому-то это нужно и выгодно.