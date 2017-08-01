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Лавр Корнилов. «Не человек – стихия»
Генерал русской армии Лавр Корнилов
© РИА Новости
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Есть в истории фигуры, которые обречены на субъективную оценку. Как ни старайся, не тут, так там объективность непременно даст петуха. Лавр Георгиевич Корнилов как раз такая фигура.

Блестящий разведчик и путешественник, талантливый и бесконечно – до легкомыслия – храбрый генерал. Человек, арестовавший царскую семью. С июля 1917-го Верховный главнокомандующий. Патриот и мятежник. Один из создателей белой армии. Его обожали и люто ненавидели. Впрочем, и сам он умел ненавидеть от души. И в жестокое время был  жестоким. "Не человек – стихия" — так сказал о нем австрийский генерал Рафт. Можно сказать и иначе: человек-версия. В диаметрально противоположных воспоминаниях о генерале не запутаться сложно.

Вроде не мифический герой и времена не древнейшие, но даже относительно его происхождения существуют три версии.

Сходятся они лишь в том, что Корнилов происходил из казачьей семьи, а вот вопрос о родителях и о том, сколько в нем русской, а сколько калмыцкой или казахской крови, так до конца и не выяснен. К счастью, дальнейшая жизнь Лавра Корнилова уже четко задокументирована.

© РИА Новости / ХоменкоПерейти в фотобанкОдин из руководителей российской контрреволюции генерал Лавр Корнилов
© РИА Новости / Хоменко
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Один из руководителей российской контрреволюции генерал Лавр Корнилов

Выбор военной карьеры вряд ли был случайным. Рассказывают, что в раннем детстве он увлекался лубочными картинками о походах Суворова и очень любил играть в солдатиков. Правда, не исключено, что это байка. Да и оловянные солдатики…  Петр III тоже их обожал, но это не сделало его полководцем.  Скорее уж судьбу Корнилова предопределили казачьи корни.

И в Сибирском кадетском корпусе, и в престижном питерском Михайловском артиллерийском училище, и еще позже в академии Генерального штаба  Корнилов учился блестяще, поэтому мог выбирать, где служить. Однако не прельстили ни гвардия, ни столичный гарнизон. Каждый раз он выбирал один и тот же "медвежий угол" — Туркестанский военный округ. Соблазняло стратегическое направление, где тогда были вероятны конфликты с Персией, Афганистаном и Великобританией. Именно здесь и можно было себя проявить в реальном деле.

Еще не стреляли, но Корнилов тут же нашел себе рискованное занятие – стал военным разведчиком.

В его послужном списке не одна опасная миссия. Произвел, например, разведку крепости Дейдади, служившей форпостом афганцев на границе с Россией. Сделал фотографии крепости, составил план местности и даже раздобыл книгу местного эмира о джихаде. Работал в Китае, где наладил агентурную сеть, познакомился с молодым еще Чан Кайши. Исследовал малоизученные районы Восточной Персии, которые британцы называли "Степью отчаяния", поскольку выжить там было сложно. В результате собрал богатейший географический, этнографический и военный материал. Справедливо, что Лавр Георгиевич был избран действительным членом Русского географического общества.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГенерал Лавр Корнилов
© РИА Новости
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Генерал Лавр Корнилов

Впервые под огнем Корнилов побывал на русско-японской войне, где проявил храбрость и немалую находчивость. Прикрывая отход армии во время отступления под Мукденом, попал в окружение, однако не растерялся, поднял солдат в штыковую атаку и вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду на соединение с главными силами. После неудачной русско-японской войны Корнилов, как и многие думающие офицеры, пришел к выводу о необходимости срочных реформ в армии. Этих молодых реформаторов, среди которых, кстати, было немало будущих лидеров белого движения, по аналогии с турецкими либералами звали тогда "младотурками".

Не раз Корнилов жестко конфликтовал с начальством, сопротивляясь тупой бюрократии и коррупции. После расследования одной такой истории даже на время попал в немилость: у воров в столице оказались покровители.

Всякий раз выручала востребованность Корнилова, раздражал он многих, но при этом было и понимание: такие профессионалы – редкость.

Из аттестации за 1904 год: "Умственные способности выдающиеся, нравственные качества очень хорошие, воли твердой, трудолюбив… вследствие прекрасных способностей, а равно большого самолюбия справиться со всякими делами".

Иначе говоря, слепым монархистом этот человек не был. И многие взгляды тогдашних думских либералов разделял. О чем свидетельствует и Деникин, хорошо знавший Корнилова, который утверждал, что Лавр Георгиевич был близок по своим взглядам к "широким слоям либеральной демократии". Что не сделало его, однако, революционером. Реформы одно, революционный слом всего и вся, когда на тебя падает потолок, другое.

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© РИА Новости
Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры

Общероссийская известность пришла к Корнилову во время Первой мировой. Он был единственным русским генералом, которому удалось бежать из плена, куда попал во время отступления раненым. Стал национальным героем. Император лично вручил генералу очередного Георгия, а газеты публиковали его фотографии. В армии был хорошо известен и раньше. Все-таки командовал дивизией, не зря прозванной  "Стальной", которая не раз отличалась в Галиции и на Карпатах. Солдаты его обожали, генералы относились по-разному. Брусилов: "Корнилов свою дивизию никогда не жалел, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову". Деникин: "Решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции".

Февральская революция национального героя приняла как родного, на первом же заседании Временного правительства Корнилов назначен на важнейший пост главнокомандующего войсками Петроградского военного округа.

Он же провел арест императрицы в Царском Селе. Ортодоксальные монархисты не смогли простить "революционному генералу" этого эпизода. Но есть и другая точка зрения. Корнилов спас императорскую семью, поручив охрану своим людям: гарнизон Царского Села уже находился под контролем Советов, а в толпе раздавались призывы к расправе.

Судьба царской семьи после отречения Николая II
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТо, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. В царском вагоне (слева направо): министр императорского двора Владимир Борисович Фредерикс, генерал Николай Владимирович Рузский, депутаты Госдумы Василий Витальевич Шульгин и Александр Иванович Гучков, император Николай Второй.
© РИА Новости
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То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
© Public domainТо, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.Отречение от престола императора Николая II. 2 марта 1917 года. Машинопись
© Public domain
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
© public domainФормально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.Великий князь Михаил Александрович Романов
© public domain
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
© Фото из архива МАММ/МДФ Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.
© Фото : Public domainНикто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.Николай II с семьей в Царском селе после отречения. 1917 год
© Фото : Public domain
Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.
© Фото : Public domain На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.Николай II. 1917 год
© Фото : Public domain
На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.
© Фото из архива МАММ/МДФ И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.Дочери Николая II и его сын Алексей в Царском селе перед арестом. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.
© Фото из архива МАММ/МДФ Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селеНиколай II и его дочь Татьяна у моста в Александровском парке. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе
© Public domain После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.Николай и его сын Алексей в ссылке в Тобольске. Зима 1917 года
© Public domain
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
© Public domain Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.Николай II с дочерьми в ссылке. 1917 год
© Public domain
Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.
© Public domain Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.Дом Ипатьева в Екатеринбурге, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьей Николай II
© Public domain
Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.
© Фото : Public domain Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.Комната Николая II в Доме Ипатьева
© Фото : Public domain
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.Члены царской семьи незадолго до расстрела. 1918 год. Слева направо: вел. кн. Мария, вел. кн. Анастасия, император Николай II, вел. кн. Татьяна, цесаревич Алексей, вел. кн. Ольга.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
© Public domain Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
© Public domain
Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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Развод Лавра Корнилова с февральскими лидерами был неизбежен. Развал армии, во многом спровоцированный курсом Петросовета, а затем и правительства, в целом неспособность власти справиться с ситуацией в стране заставили Корнилова предпринять те шаги, которые позже назовут мятежом. В общих чертах цель очевидна – установление твердой и эффективной власти. Известны и последствия – разгром корниловцев привел во власть большевиков. Корнилова арестовали, Троцкого – выпустили.

Выступление Корнилова — изрядно запутанный эпизод истории, следовательно, это отдельная тема. Ясно одно: двигало тогда генералом не стремление к власти, а патриотизм: любить Родину и желать ей добра можно по-разному.

Если и были у Корнилова личные мотивы, то это понимание, что Керенский, интригуя, пытается использовать его для сохранения собственной власти. Есть свидетельства, что премьер говорил о решительном генерале как о мавре, которого можно убрать, когда тот наведет порядок. А после провала мятежа якобы сказал: "Корнилов должен быть казнен. Но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колено перед русским патриотом". Впрочем, не факт, в такие времена царствуют слухи.

После Октября генерал Духонин (начальник штаба Керенского) выпустил Корнилова из-под ареста. В годы Гражданской войны корниловцы отличались стойкостью, смелостью и жестокостью. Правда, жестокость – болезнь всякой гражданской войны, чей девиз "око за око". Ни белые, ни красные, ни зеленые человеколюбием не отличались.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОфицеры "Дикой дивизии" генерала Корнилов
© РИА Новости
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Офицеры "Дикой дивизии" генерала Корнилов

Погиб Лавр Корнилов в 1918-м закономерно, нельзя бесконечно выигрывать в русскую рулетку. Красные долго пристреливались к дому, в котором расположился генерал. Все вокруг было изрыто воронками, но Корнилов, как обычно, игнорировал угрозу. В конце концов снаряд залетел в дом. Могилы Корнилова нет.

Перед отступлением белые могилу замаскировали, однако красные до нее все равно добрались. Тело ожесточенно рвали на куски, жгли, потом снова топтали останки.

Как рассказывала его сестра, Лавр родился в сорочке, что предвещало счастливую жизнь. Действительно, Корнилову много раз везло. Вот только в революцию не спасает даже счастливая сорочка.

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