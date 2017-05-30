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Георгий Плеханов. Отец русского марксизма и его потомство
Георгий Плеханов
© РИА Новости
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Георгий Валентинович Плеханов – отец русского марксизма, перед авторитетом которого преклонялся даже Ленин. Спорить с ним — спорил, однако это был, кажется, единственный человек, которого Ильич действительно уважал. Еще больше Ленин уважал разве что Маркса, но с ним поговорить было уже нельзя. Один из основателей РСДРП Александр Потресов передает ленинское воспоминание о его первой встрече с Плехановым:

"Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, ни перед кем я не держал себя с таким смирением – и никогда не испытывал такого грубого пинка… Это человек, пред которым приходится съеживаться".

Разумеется, это воспоминание относится к тем временам, когда сам Ленин был еще молодым марксистом и смотрел на Георгия Валентиновича снизу вверх. Однако пинки от Плеханова он получал и позже, особенно много в 1917 году. С критикой не соглашался, но в отличие от всех других своих оппонентов, которых Владимир Ильич нередко ругал последними словами, с Георгием Валентиновичем он дискутировал вежливо.

© РИА Новости / В. ПлиерПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год
© РИА Новости / В. Плиер
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Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год

Бог его знает, что случилось бы с Плехановым, если бы отец русского марксизма дожил до сталинских времен, но он умер от туберкулеза в 1918 году, а потому ленинское уважение к этому человеку унаследовала и вся дальнейшая советская эпоха. О нынешней Плешке слышали многие, даже те, кто не догадывается, кто такой в нашей истории Плеханов.

Начинал Георгий Валентинович с народничества, но уже в этой среде зарекомендовал себя специалистом по рабочему вопросу, что для народников явление не вполне обычное: их тянуло к крестьянину.

Правда, и сам Плеханов тогда еще верил в "крестьянское социалистическое будущее", а пролетариат рассматривал лишь как вчерашних крестьян, по-прежнему тесно связанных с родной деревней. Но, как видим, предпосылки перехода от народничества к марксизму имелись уже в ту пору.

Да и сам переход оказался быстрым. Еще в декабре 1876 года Плеханов был организатором сегодня уже забытой, но в ту пору прогремевшей на всю страну первой в России политической демонстрации рабочих и студентов на площади у Казанского собора в столице, где он произнес речь, которую закончил словами "Да здравствует "Земля и воля!" Так называлась подпольная революционная организация народников. А в 1882 году, то есть уже через шесть лет, перевел на русский язык "Манифест Коммунистической партии" и написал к нему предисловие.

Поворот был решительным: признавая заслуги народовольцев в борьбе с царизмом, "обновленный" Плеханов тем не менее уже жестко критиковал идеи народников, называя их реакционными. А в своей книге "Социализм и политическая борьба" обосновал теорию марксизма применительно к России. Эта книга считается исходной точкой русской социал-демократии.

До конца своих дней Плеханов оставался самым верным рыцарем марксизма в России. Если Ленин это учение на свой манер развивал (в результате чего и возник "ленинизм"), то для Плеханова все марксовы постулаты были незыблемы. Поэтому отца русского марксизма далеко не все его "дети" радовали. Были и те, кто вызывал у него желание взяться за ремень. Как метко подметил один из его биографов, в отношении "неправоверных" Плеханов следовал примеру Св. Бернара: "У меня есть Евангелие, и если бы ангел спустился с неба и стал противоречить ему, анафема самому ангелу!"

© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Апрельские тезисы". Рукопись В.И. Ленина. 1917 год
© РИА Новости
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"Апрельские тезисы". Рукопись В.И. Ленина. 1917 год

Вот и Ленин, по мнению Плеханова, марксистскому Евангелию противоречил, поэтому он и подверг его жесточайшей критике, сначала обозвав апрельские тезисы "бредом", а затем предсказав многие беды, которые сулит России диктатура одной партии. Впрочем, и сам Ленин любил обвинять своих оппонентов-социалистов в отходе от марксистских постулатов. Не удивительно: Маркс не однозначен, а потому даже убежденные марксисты часто понимали его по-разному.

Касалось это и столь важного вопроса, как насилие. Сама диктатура марксизму ничуть не противоречит, поэтому и Плеханов когда-то говорил: "Если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться".

Однако Георгий Валентинович был убежден, что крестьянская страна еще не созрела для революции пролетарской и социалистической. А потому предвидел не "временное ограничение демократического принципа" на период захвата и удержания власти, а то, что Россию ради большевистской идеи придется жестоко ломать через колено. А это уже совсем другая цена за светлое будущее. И Плеханов на эту цену не соглашался.

Принципиальные разногласия Плеханова с Лениным начались задолго до 1917 года. Убежденный в том, что о социалистической революции в России всерьез помышлять рано (и в то же время стремясь к свержению самодержавия), он в тактическом плане выступал за временный союз с либеральной буржуазией, за объединение усилий всего общества.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГеоргий Плеханов
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Георгий Плеханов

"Вооруженное восстание, — писал Плеханов, — дело нешуточное… легкомысленная болтовня о нем составляет настоящее преступление перед революционным пролетариатом. Между тем некоторые наши товарищи обнаруживают в этом случае почти невероятное легкомыслие. Их головы превратились в своего рода органчики, наигрывающие одну только арию вооруженного восстания. В этом восстании для них заключаются альфа и омега всей тактической мудрости. Это безумство".

Одним из тех товарищей, кто "легкомысленно играет на этом органчике", Плеханов считал и Ильича. Пинки и на этот раз были предельно жесткими. Как говорил Плеханов, Ленин собирает под свои знамена "разнузданную чернорабочую чернь" и строит свои планы на недоразвитости "дикого, голодного пролетариата".

Вернувшись после Февраля на родину (за плечами 37 лет эмиграции), Плеханов — когда-то руководитель группы "Освобождение труда", которую можно считать предтечей всех русских социал-демократических партий, — оказался в положении командующего без армии. Или в роли теоретика, который не может участвовать в практической революционной работе. Сказались и возраст, и подорванное здоровье, но главное —у Плеханова не было организованной структуры, которая могла бы влиять на события: небольшая плехановская группа "Единство" всерьез конкурировать с другими партиями не могла.

Высочайший авторитет остался, но этого оказалось недостаточно. Полагаю, Плеханова не сильно утешало, что к нему за советами между Февралем и Октябрем обращались очень многие. И не только левые, но и такие персонажи, как адмирал Колчак, бывший глава Думы Родзянко и черносотенец Пуришкевич.

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
© РИА Новости
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Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
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И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
© РИА Новости / РИА Новости
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И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
© РИА Новости
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Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
© РИА Новости
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Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
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Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
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Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
© РИА Новости
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Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
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Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
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Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
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Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
© РИА Новости
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Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
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Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
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Пытаясь переломить ситуацию, он опубликовал "Открытое письмо к петроградским рабочим", где предрекал гражданскую войну. Однако его совет избегать всего, что может вызвать кровопролитный конфликт в России, был приемлем для меньшевиков, но не для Ленина. Между тем влияние меньшевиков неуклонно падало, а большевистская риторика, наоборот, находила все больше сторонников. В конце концов революционная практика отодвинула революционного теоретика уже совсем к обочине.

После Октября Борис Савинков предлагал Плеханову возглавить антибольшевистское правительство, на что Георгий Валентинович ответил: "Я 40 лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути".

Как показала дальнейшая история, Ленин лучше Плеханова чувствовал политическую конъюнктуру, поэтому большевикам и удалось взять власть в свои руки. Зато Плеханов лучше Ленина смотрел вдаль: сбылись все опасения, которые он высказывал относительно большевистского правления.

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