Виктор Чернов. Политик, которому не был безразличен русский крестьянин
Виктор Михайлович Чернов – признанный лидер эсеров, как и Ленин в юности, зачитывался Чернышевским. Сошелся с народниками, а потому еще гимназистом попал под особый надзор полиции. Отчаявшийся отец, не желавший, чтобы младший сын повторил судьбу старшего (тот уже был арестован за хранение нелегальной литературы), сам попросил исключить сына из саратовской гимназии и отправил его доучиваться в Дерпт.
Впрочем, отец, видимо, не очень хорошо разбирался в тогдашней революционной карте российской империи, потому что именно в Дерпте тогда полыхали горячие споры между народовольцами и молодыми еще русскими социал-демократами. В эту бучу сразу же и угодил Чернов, сменив саратовскую гимназию на дерптскую. На юридическом факультете Московского университета революционная учеба продолжилась. Чернов в это время был еще убежденным народником и на нелегальных сходках отстаивал их идеи в спорах со многими, ставшими позже известными людьми: а он был знаком и с Милюковым, и с Владимиром Ульяновым.
Первое разочарование в народничестве возникло после поездки Чернова к одному из главных теоретиков этого течения Николаю Михайловскому — не понравилось, что тот отверг революционный террор.
Позже возглавляемая Черновым эсеровская партия, наряду с другими формами борьбы, широко использовала и индивидуальный террор. И жертв на счету этой партии немало. Боевую организацию возглавлял известный Азеф – по совместительству агент охранки. После разоблачения Азефа в 1908 году Виктор Чернов вышел из состава ЦК и занялся журналистикой. К активной политической жизни его вернула лишь революция 1917 года.
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
По характеру Чернов был крепким орешком. В 1894 году, после ареста, его склонял к сотрудничеству тогдашний ас политического сыска Сергей Зубатов, давший имя такому феномену, как "зубатовщина", однако безуспешно. В тюрьме революционер продолжал штудировать Канта, Маркса, Плеханова, а под конец заключения даже написал свой первый трактат "Философские изъяны доктрины экономического материализма".
Некоторые считают, что идеи Чернова это всего лишь смесь различных фрагментов из наследия народничества и марксизма, а потому называют их "народническим социализмом". В какой-то степени это верно. Однако, с другой стороны, это был все же особый путь. Причем, как показало будущее, наиболее приемлемый для русского крестьянина.
В отличие от Ленина, Чернов сделал ставку не на пролетария, а на крестьянина. И имел на то основания.
По данным дореволюционной статистики, городское население составляло лишь 14,2%. Поэтому в перерывах между арестами и эмиграцией он и занимался крестьянским вопросом. И не только в теории, но и на практике, участвуя во всех значимых мероприятиях, объединяющих крестьян. И самостоятельно создавая, где возможно, крестьянские организации. На крестьянство ориентировалась и созданная в 1902 году Партия социалистов-революционеров (эсеров).
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Образ жизни крестьянства старой России. Видеохроники
Иначе говоря,недаром большевистский "Декрет о земле" списан в своей основе у эсеров. Как признавал Яков Свердлов, до революции большевики "работой среди крестьянства совершенно не занимались". И это правда. Ленинские работы по аграрной тематике дореволюционного периода всего лишь банальные рассуждения о "классовой борьбе сельскохозяйственного пролетариата против крестьянской буржуазии". Это уже после прихода к власти сама жизнь заставила Ильича вплотную заняться крестьянским вопросом.
По этой же причине эсеры, а не большевики выиграли позже выборы в Учредительное собрание: крестьянская Россия проголосовала за них.
А сам Чернов стал председателем Учредительного собрания, впрочем, быстро разогнанного большевиками. Если бы не Октябрь, Россия, вероятно, развивалась (во всяком случае, поначалу) по черновскому, а не по ленинскому сценарию. Но это уже альтернативная история.
ХХ век предложил русскому крестьянину три варианта разрешения его проблем. Столыпинская реформа делала ставку на создание в деревне крепкого, самостоятельного собственника, способного не только страну прокормить, но и противостоять революции. Успех был возможен, однако военно-революционная волна накрыла деревню в момент полуреформы, когда каждое село гудело как растревоженный улей. Отношения между зажиточными крестьянами и остальным крестьянским миром были напряженными, если не сказать враждебными. Этим и объясняется поддержка основной крестьянской массой эсеровского варианта реформы.
Жители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году
Этот вариант можно назвать уравнительным. Право частной собственности на землю отменялось навсегда. Земля не могла быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, ни в залог, ни отчуждаема. Бывшие владельцы (помещики) имели право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. Наемный труд не допускался. Общий земельный фонд распределялся среди всех желающих работать на земле по справедливости, в зависимости от местных условий, по потребительской или трудовой норме.
Детали этого процесса определялись на местах выборными крестьянскими органами.
Если земледелец по старости или инвалидности не мог далее обрабатывать землю, то терял ее, получая взамен пенсию. Если земли не хватало, избыток населения подлежал переселению за государственный счет и в следующем порядке: сначала желающие, затем "порочные члены общины", то есть бездельники и пьяницы и наконец по жребию.
Эсеровский проект отражал страстное желание тогдашнего крестьянина обособиться, но именно это большевиков и не устраивало. Отсюда и третий вариант. Вслух говорилось, что крупное коллективное хозяйство экономически выгоднее мелкого, но самое главное – не нравилось, что на отшибе крестьянин оставался без пригляда: бесконтролен, неуправляем, необучаем (марксизму), а значит, опасен. Чуть позже эта логика обогатилась еще одним аргументом — изымать излишки зерна легче у колхозов, чем у единоличников, за которыми не набегаешься.
Большевики и эсеры шли очень разными путями, поэтому их разрыв закономерен. Ленин причислял Чернова к тем "краснобаям", которые "хотят лечить социализм разбавлением марксизма интеллигентски-народнической водицей". Чернов, отдавая дань ленинской голове ("великий человек"), одновременно указывал на холодный цинизм Ленина, для которого моральные и этические соображения в политике были "лицемерием".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости . Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Вернувшись после Февраля в Россию, Чернов стал министром земледелия во втором и третьем коалиционном составе Временного правительства, где пытался реализовать свой крестьянский план. Однако поддержки не получил, а потому подал в отставку. Одновременно пытался спасти свою партию от раскола на левых и правых. И здесь неудача. Затем возглавил Учредительное собрание, а когда его разогнали, продолжил бескомпромиссную и жесткую борьбу с большевиками в Поволжье, на Урале, в Сибири. Снова проиграл. И только тогда отправился в свою третью, на этот раз уже окончательную эмиграцию.
Уехал вовремя. Большевики эсеровского "краснобая", который на деле оказался серьезным противником, побаивались. А потому охотились за ним.
Известна записка Горького Ленину, где он просит освободить человека, арестованного лишь за то, что у несчастного якобы нашли сапоги Чернова. На поверку, кстати, оказалось, что это женские боты.
В эмиграции много писал, оставив, среди прочего, любопытные мемуары.Прожил долгую жизнь – почти 80 лет. Однако до осуществления своей мечты – увидеть русское крестьянство счастливым — так и не дожил.
Думаю, и ста лет не хватило бы. Или даже больше…
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