1917-2017: 100 лет реальной истории, которую нельзя переписать

Илья Харламов, радио Sputnik

Великая Октябрьская социалистическая революция, как говорят одни, или "большевистский переворот", как считают другие, не должна быть красной линией, проходящей по живой ткани общества. Роковой непреодолимой чертой, отделяющей "своих" от "чужих". И над этим еще надо работать: всем вместе, кто живет в России. 100 лет – довольно приличный срок по историческим меркам. Хотя порой и не всегда достаточный для того, чтобы окончательно примириться с некоторыми ее страницами и перелистывать их без излишнего возбуждения и категоричных оценок.

Была ли неминуемой главная революция XX века? Что она принесла России, а что навсегда отобрала? Этим вопросами можно задаваться сколь угодно долго.

И на них есть масса ответов, каждый из которых по-своему верный. Единственное, что можно сказать точно – события 1917 года отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями. Но революция дала стране новый путь. И сейчас невозможно определить, могло ли быть иначе. И что было бы лучше: остаться на прежних рельсах или воспользоваться другими. Это невозможно просчитать, спрогнозировать задним числом. Банальность, которую не следует забывать, она же – суровый непреложный закон: история не знает сослагательного наклонения. И формируется процессами и силами, не всегда поддающимися научному анализу и умозрительному интеллектуальному объяснению. Некоторые так и говорят: "мистика истории". Думаю, эти слова не лишены оснований.

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Был ли Николай II слабым императором, который, якобы играя в демократию и великодушие, допустил революционные брожения в тогдашнем среднем классе и верхах и ничего не сделал для купирования все сильнее нависавшей над страной революционной угрозы? И мог ли он избежать ввязывания России в Первую мировую войну, что в немалой степени стало катализатором событий октября 1917 года? Эти во многом гипотетические вопросы до сих пор вызывают жаркие споры. Но имеют ли они смысл? Не пора ли взглянуть на свое прошлое как на некое "соцветие" разнонаправленных и разноплановых событий, а не черно-белую одномерную картинку.

У Николая II были слабые стороны, но были и сильные.

Во всяком случае, от тех лиц, которые окружали его на протяжении десятилетий, известно, что он воспринимал свое царствование и отречение от престола, кстати, тоже как миссию и крест. А дальше начинается простор для домыслов и спекуляций. Но не достаточно ли их было за прошедший век? Нельзя не признать: у революции были экономические, социальные и отчасти философские источники – нереализованная мечта русского человека о справедливости. Но нельзя не признать и другого – внешнего влияния на те трагические события и последовавшего за ними варварского слома традиций и основ общества. Да, революция принесла голод, беспризорность, раскулачивание, расказачивание, беспощадную и кровавую борьбу с религией, массовые репрессии.

Но невозможно закрывать глаза и на то, что именно Советский Союз, сумевший стать мощным индустриальным государством, сломал хребет самому страшному демону всемирной истории – нацизму. И полет Гагарина – в собирательном, а не только конкретном значении – тоже стал результатом того, что страна пошла именно по этому пути. И формирование социального государства – это тоже неоспоримый факт. И его влияние чуть ли не на половину мира – в ту же копилку. Можно сколько угодно вспоминать о событиях в Венгрии и Чехословакии. Это, мягко говоря, не самая позитивная страница советской истории, спору нет. Но зачем забывать о странах и народах, которым СССР дал возможность сохранить свою идентичность и суверенитет? Вселил в их граждан веру в светлые идеалы добра и справедливости? Сейчас эти слова, конечно, звучат как неуместный пафос или неудачная шутка. Но именно так когда-то и было. В той стране, которая в муках возникла после революции, сочеталось все: перекосы, перегибы и уравниловка, и тут же великие дела, открытия и ответственность за судьбу мира. Впервые в истории человечества именно в Советском Союзе человек получил право на восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск, бесплатные жилье, медицину и образование. Подчеркнем, впервые.

Россия в прошлом столетии дважды теряла государственность. Об этом не стоит забывать.

Общественное согласие – тот фундамент, который не даст этому произойти вновь. А для того, чтобы его добиться, наверное, все-таки нужно научиться смотреть на свое прошлое как на очень сложный, объемный, а не плоский объект. Некоторые так называемые историки и политические деятели призывают перечеркнуть, вымарать советское наследие и осудить революцию, так же как и созданный в ее результате общественно-политический строй. Мол, вернемся к "традиционному историческому" пути России. Выглядит смешно, потому что невозможно. Мы не в кино, где можно отмотать пленку назад. Сейчас и пленки-то никакой нет.

Но эти призывы еще и провокационны, поскольку подпитывают семена раздора. Это как если отказаться от своего ребенка, поскольку он вырос, к примеру, не таким высоким, как хотелось родителям. Или отказаться от своей руки, ноги или головы, которая "недостаточно эстетична" и не соответствует некоему придуманному идеалу.

Столетие Октября – чем не повод помириться, нет, примириться со своей историей и со своими идейными оппонентами.

Во всяком случае, настойчиво попытаться это сделать. Она – наша история – такова. Другой нет и никогда не будет.



