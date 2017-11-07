Точка зрения
1917-2017: 100 лет реальной истории, которую нельзя переписать
Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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Илья Харламов, радио Sputnik

Великая Октябрьская социалистическая революция, как говорят одни, или "большевистский переворот", как считают другие, не должна быть красной линией, проходящей по живой ткани общества. Роковой непреодолимой чертой, отделяющей "своих" от "чужих". И над этим еще надо работать: всем вместе, кто живет в России. 100 лет – довольно приличный срок по историческим меркам. Хотя порой и не всегда достаточный для того, чтобы окончательно примириться с некоторыми ее страницами и перелистывать их без излишнего возбуждения и категоричных оценок. 

Была ли неминуемой главная революция XX века? Что она принесла России, а что навсегда отобрала? Этим вопросами можно задаваться сколь угодно долго.

И на них есть масса ответов, каждый из которых по-своему верный. Единственное, что можно сказать точно – события 1917 года отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями. Но революция дала стране новый путь. И сейчас невозможно определить, могло ли быть иначе. И что было бы лучше: остаться на прежних рельсах или воспользоваться другими. Это невозможно просчитать, спрогнозировать задним числом. Банальность, которую не следует забывать, она же – суровый непреложный закон: история не знает сослагательного наклонения. И формируется процессами и силами, не всегда поддающимися научному анализу и умозрительному интеллектуальному объяснению. Некоторые так и говорят: "мистика истории". Думаю, эти слова не лишены оснований. 

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Последний Император России. Николай II от коронации до отречения

Был ли Николай II слабым императором, который, якобы играя в демократию и великодушие, допустил революционные брожения в тогдашнем среднем классе и верхах  и ничего не сделал для купирования все сильнее нависавшей над страной революционной угрозы? И мог ли он избежать ввязывания России в Первую мировую войну, что в немалой степени стало катализатором событий октября 1917 года? Эти во многом гипотетические вопросы до сих пор вызывают жаркие споры. Но имеют ли они смысл? Не пора ли взглянуть на свое прошлое как на некое "соцветие" разнонаправленных и разноплановых событий, а не черно-белую одномерную картинку. 

У Николая II были слабые стороны, но были и сильные.

Во всяком случае, от тех лиц, которые окружали его на протяжении десятилетий, известно, что он воспринимал свое царствование и отречение от престола, кстати, тоже как миссию и крест. А дальше начинается простор для домыслов и спекуляций. Но не достаточно ли их было за прошедший век? Нельзя не признать: у революции были экономические, социальные и отчасти философские источники – нереализованная мечта русского человека о справедливости. Но нельзя не признать и другого – внешнего влияния на те трагические события и последовавшего за ними варварского слома традиций и основ общества. Да, революция принесла голод, беспризорность, раскулачивание, расказачивание, беспощадную и кровавую борьбу с религией, массовые репрессии. 

Ее величество Разруха. Фотохроники Революции
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАжурный столб в центре кадра - опора контактной сети трамвайной линии. Разумеется, в пору революционных боев в Петрограде трамвай не функционировал. Его путь преграждали баррикады - импровизированные городские укрепления из подручных материалов.Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Ажурный столб в центре кадра - опора контактной сети трамвайной линии. Разумеется, в пору революционных боев в Петрограде трамвай не функционировал. Его путь преграждали баррикады - импровизированные городские укрепления из подручных материалов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСимволическая расправа над символикой царского режима была, пожалуй, самым мягким из революционных элементов разрушения.Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Символическая расправа над символикой царского режима была, пожалуй, самым мягким из революционных элементов разрушения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПогромы зданий начались с полицейских участков. Скоро сгорит знаменитый "Литовский замок", штаб-квартира полиции. Поговаривали, что слишком многие из революционеров хотели бы уничтожить его архивы.Сожженное здание 4-го полицейского участка в Петрограде в феврале 1917 года
© РИА Новости
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Погромы зданий начались с полицейских участков. Скоро сгорит знаменитый "Литовский замок", штаб-квартира полиции. Поговаривали, что слишком многие из революционеров хотели бы уничтожить его архивы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДома громили не только революционеры, но и их противники - в данном случае, юнкера, в июле 1917 года очистившие от большевиков бывший особняк Кшесинской.Юнкера после разгрома помещений ЦК и ПК РСДРП(б) в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской
© РИА Новости
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Дома громили не только революционеры, но и их противники - в данном случае, юнкера, в июле 1917 года очистившие от большевиков бывший особняк Кшесинской.
© Фото : Library of CongressСведения о том, кто из революционеров был осведомителем или агентом полиции - они были бы весьма интересны историкам - были, конечно, уничтожены.Дни революции. Разгромленный полицейский архив
© Фото : Library of Congress
Сведения о том, кто из революционеров был осведомителем или агентом полиции - они были бы весьма интересны историкам - были, конечно, уничтожены.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве баррикады - под стать "большой деревне", каковой и была старая Первопрестольная.Москвичи обходят баррикады, перегородившие улицу на Красной Пресне
© РИА Новости
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В Москве баррикады - под стать "большой деревне", каковой и была старая Первопрестольная.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБумаги, разгромленная мебель, затоптанные ковры - "визит" революционной толпы в любые дворцы заканчивается одинаково.Комната Зимнего дворца после штурма
© РИА Новости
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Бумаги, разгромленная мебель, затоптанные ковры - "визит" революционной толпы в любые дворцы заканчивается одинаково.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАртиллерийская перестрелка в октябре 1917 года между юнкерами и "красными" достаточно сильно разрушила Москву: досталось даже Кремлю.Никольские ворота московского Кремля
© РИА Новости
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Артиллерийская перестрелка в октябре 1917 года между юнкерами и "красными" достаточно сильно разрушила Москву: досталось даже Кремлю.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБои в Москве были весьма ожесточенными, контроль над центром города несколько раз переходил из рук в руки. Такого москвичи не видели со времен Минина и Пожарского.Окопы на Вознесенской площади в Москве
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Бои в Москве были весьма ожесточенными, контроль над центром города несколько раз переходил из рук в руки. Такого москвичи не видели со времен Минина и Пожарского.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже небольшая баррикада позволяет укрыться за ней и вести стрельбу - тактика, прекрасно отработанная за годы Первой мировой.Баррикады на Остоженке. Москва. 1917 год
© РИА Новости
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Даже небольшая баррикада позволяет укрыться за ней и вести стрельбу - тактика, прекрасно отработанная за годы Первой мировой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоединения юнкеров не имели выбора: большевики вряд ли хотели предложить им почетную сдачу. И не предложили.Вооруженные отряды юнкеров настроенные резко антибольшевистски на улицах Москвы
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Соединения юнкеров не имели выбора: большевики вряд ли хотели предложить им почетную сдачу. И не предложили.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойдя в Кремль, революционеры не могли не "обыскать" царский кабинет. Кто знает, сколько "трофеев" из него оказалось в карманах красногвардейцев.Кабинет Императора России Николая II в Московском Кремле в дни октябрьских боев 1917 года
© РИА Новости
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Войдя в Кремль, революционеры не могли не "обыскать" царский кабинет. Кто знает, сколько "трофеев" из него оказалось в карманах красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний дворец в Петрограде спас только уже существовавший там музей Эрмитажа - почти сразу после революции весь комплекс был взят под госохрану.Зимний дворец на следующий день после штурма. Петроград
© РИА Новости
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Зимний дворец в Петрограде спас только уже существовавший там музей Эрмитажа - почти сразу после революции весь комплекс был взят под госохрану.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже достаточно непрочные баррикады задерживали нападавших и служили некоторой защитой от прицельной стрельбы противников. Городская жизнь в районах уличных боев, разумеется, замирала.Баррикады на Арбатской площади в дни Октябрьских боев. 1917 год
© РИА Новости
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Даже достаточно непрочные баррикады задерживали нападавших и служили некоторой защитой от прицельной стрельбы противников. Городская жизнь в районах уличных боев, разумеется, замирала.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ конце октября 1917 года башня и ворота сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Надвратный образ святителя Николы Можайского был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими москвичами было воспринято как чудо.Никольские ворота Московского Кремля. 1917 год
© РИА Новости
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В конце октября 1917 года башня и ворота сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Надвратный образ святителя Николы Можайского был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими москвичами было воспринято как чудо.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосстанавливать дом, изувеченный боями, не стали: несколько лет спустя он был снесен.Здание у Никитских ворот в Москве, поврежденное во время Октябрьской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Восстанавливать дом, изувеченный боями, не стали: несколько лет спустя он был снесен.
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Но невозможно закрывать глаза и на то, что именно Советский Союз, сумевший стать мощным индустриальным государством, сломал хребет самому страшному демону всемирной истории – нацизму. И полет Гагарина – в собирательном, а не только конкретном значении – тоже стал результатом того, что страна пошла именно по этому пути. И формирование социального государства – это тоже неоспоримый факт. И его влияние чуть ли не на половину мира – в ту же копилку. Можно сколько угодно вспоминать о событиях в Венгрии и Чехословакии. Это, мягко говоря, не самая позитивная страница советской истории, спору нет. Но зачем забывать о странах и народах, которым СССР дал возможность сохранить свою идентичность и суверенитет? Вселил в их граждан веру в светлые идеалы добра и справедливости? Сейчас эти слова, конечно, звучат как неуместный пафос или неудачная шутка. Но именно так когда-то и было. В той стране, которая в муках возникла после революции, сочеталось все: перекосы, перегибы и уравниловка, и  тут же великие дела, открытия и ответственность за судьбу мира. Впервые в истории человечества именно в Советском Союзе человек получил право на восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск, бесплатные жилье, медицину и образование. Подчеркнем, впервые.   

Россия в прошлом столетии дважды теряла государственность. Об этом не стоит забывать.

Общественное согласие – тот фундамент, который не даст этому произойти вновь. А для того, чтобы его добиться, наверное, все-таки нужно научиться смотреть на свое прошлое как на очень сложный, объемный, а не плоский объект. Некоторые так называемые историки и политические деятели призывают перечеркнуть, вымарать советское наследие и осудить революцию, так же как и созданный в ее результате общественно-политический строй. Мол, вернемся к "традиционному историческому" пути России. Выглядит смешно, потому что невозможно. Мы не в кино, где можно отмотать пленку назад. Сейчас и пленки-то никакой нет.

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© РИА Новости
Взятие Зимнего дворца. Кадры 1917 года

Но эти призывы еще и провокационны, поскольку подпитывают семена раздора. Это как если отказаться от своего ребенка, поскольку он вырос, к примеру, не таким высоким, как хотелось родителям. Или отказаться от своей руки, ноги или головы, которая "недостаточно эстетична" и не соответствует некоему придуманному идеалу.  

Столетие Октября – чем не повод помириться, нет, примириться со своей историей и со своими идейными оппонентами.

Во всяком случае, настойчиво попытаться это сделать. Она – наша история – такова. Другой нет и никогда не будет. 


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