Взятие Зимнего дворца. Видеохроники

В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Взятие дворца, произошедшее в ночь на 26 октября 1917 года, стал ключевым событием Октябрьской революции. Утром 25 октября (7 ноября) небольшие отряды большевиков начали занимать главные объекты города. Без сопротивления были захвачены телеграфное агентство, вокзалы, электростанция, продовольственные склады, государственный банк и телефонная станция. Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был отвергнут министрами. В 21:40 из бакового орудия "Авроры" был произведён один холостой выстрел.

Взятие Зимнего дворца началось после прибытия на помощь из Кронштадта нескольких тысяч матросов Балтийского флота. Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. Министры Временного правительства были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.