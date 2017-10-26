Штурм Зимнего в архивных кадрах

Крейсер "Аврора" на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца

В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.