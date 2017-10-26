Документальные кадры
Штурм Зимнего в архивных кадрах
  • Диорама художника Ефима Дешалыта Штурм Зимнего дворца. Центральный музей Революции СССР

    Диорама художника Ефима Дешалыта "Штурм Зимнего дворца". Центральный музей Революции СССР

    В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.

    © РИА Новости / Яков Берлинер
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  • Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года

    Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года

    Накануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.

    © РИА Новости
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  • Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Кадр из фильма Октябрь. Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927 год.

    Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Кадр из фильма "Октябрь". Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927 год.

    Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.

    © РИА Новости
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  • Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года

    Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года

    Штурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.

    © РИА Новости
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  • Один из руководителей штурма Зимнего дворца Владимир Антонов-Овсеенко. Снимок 1923 года.

    Один из руководителей штурма Зимнего дворца Владимир Антонов-Овсеенко. Снимок 1923 года.

    Штурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.

    © РИА Новости / Павел Жуков
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  • Репродукция картины Штурм Зимнего Дворца. Художник Павел Соколов-Скаля

    Репродукция картины "Штурм Зимнего Дворца". Художник Павел Соколов-Скаля

    Наступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.

    © РИА Новости / Александр Красавин
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  • Крейсер Аврора на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца

    Крейсер "Аврора" на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца

    В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.

    © РИА Новости / М. Ганкин
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  • Юнкера в Зимнем дворце. Петроград, 1917 год

    Юнкера в Зимнем дворце. Петроград, 1917 год

    Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.

    © РИА Новости /
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  • Один из отрядов красногвардейцев, участников штурма Зимнего дворца. Петроград, 1917 год

    Один из отрядов красногвардейцев, участников штурма Зимнего дворца. Петроград, 1917 год

    Первая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.

    © РИА Новости
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  • После взятия Зимнего дворца. Утро 26 октября

    После взятия Зимнего дворца. Утро 26 октября

    Руководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.

    © Фото : МАММ/МДФ/ Петр Новицкий
  • Приемная Александра III, куда попал один из снарядов, выпущенных по дворцу из Петропавловской крепости

    Приемная Александра III, куда попал один из снарядов, выпущенных по дворцу из Петропавловской крепости

    После штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).

    © РИА Новости
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Диорама художника Ефима Дешалыта "Штурм Зимнего дворца". Центральный музей Революции СССР

В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.

© РИА Новости / Яков Берлинер
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Штурм Зимнего дворца в Петрограде, произошедший в ночь на 26 октября 1917 года, стал ключевым событием Октябрьской революции. Фактически без существенных боевых действий большевикам удалось низложить Временное правительство и отправить министров в Петропавловскую крепость.

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