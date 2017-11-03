Крейсер «Аврора». Символ революции

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера "Аврора". 18 июня 1917 года

Уже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».