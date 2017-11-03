Крейсер «Аврора». Символ революции
Крейсер "Аврора" у набережной Невы
Крейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.
Крейсер "Аврора" перед спуском на воду
11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».
Кормовой флаг крейсера "Аврора" после Цусимского сражения
Во время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.
Матросы драют палубу крейсера "Аврора"
Во время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.
Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера "Аврора". 18 июня 1917 года
Уже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».
Крейсер "Аврора" на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца
В момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.
Александр Викторович Белышев (1893-1974). Петроград. 1917 год.
Александр Викторович Белышев был первым комиссаром легендарного крейсера. Именно он отдал приказ о залпе с «Авроры».
Носовое орудие крейсера "Аврора", из которого был сделан выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца
Носовое орудие крейсера «Аврора», из которого в 21:40 25 октября 1917 года был произведен холостой выстрел.
Снимок "Крейсер "Аврора" фотографа Георгия Зельмы
С 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.
Матросы крейсера "Аврора" готовят шлюпки к походу
С 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.
Школьники у макета крейсера "Аврора"
В июне 1944 года «Аврора» была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, во время которого было восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.
Крейсер "Аврора" на стоянке в Санкт-Петербурге
После окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.
Корабль-музей "Аврора"
В 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.
Экскурсанты на трапе крейсера "Аврора"
В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.
Корабль-музей крейсер первого ранга "Аврора" у Петроградской набережной
В 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.
Крейсер "Аврора" с туристами на борту
В 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.
Буксировка крейсера "Авроры" на ремонт
На данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
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Крейсер "Аврора" у набережной Невы
Крейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.
Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.
Имя "Аврора" (в древнеримской мифологии так звали богиню утренней зари) крейсер получил в честь фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны 1853-1856 годов.
Крейсер был заложен в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи "Новое адмиралтейство" в 1897 году, спущен на воду в мае 1900 года, а вступил в строй боевых кораблей флота России 29 июля (16 июля по старому стилю) 1903 года. Вооружение крейсера состояло из восьми 152-миллиметровых орудий, двадцати четырех 75-миллиметровых орудий, восьми 37-миллиметровых орудий, двух 63,5-миллиметровых десантных пушек, трех торпедных аппаратов и 150 мин (в последующем корабль неоднократно перевооружался). Экипаж состоял из 578 человек.
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