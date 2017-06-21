Точка зрения
Февраль 1917 для русской культуры: радость за руку с бедой
Площадь у Нарвских ворот. Петроград. 1917 год
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Ольга Бугрова, радио Sputnik

Февральские события случились неожиданно для политиков. Но не для  литераторов. А когда их предчувствия оправдались, они были даже  удивлены будничностью событий.

"В эти нервные и сумбурные дни все сразу, как будто этого момента всю жизнь только и ждали, надели красные ленточки. Решительно все "исты": символисты, кубисты, артисты и даже монархисты. Не скрою, надел и я".

Так писал о последних днях февраля 1917 года Федор Шаляпин. Он же заметил, как быстро политика ворвалась в театр – даже оперный: "Во время спектаклей начали появляться какие-то люди – между ними бывал и Троцкий – и прерывали действие речами. Они говорили, что пора кончать радостные зрелища, что народ на фронте, а столицы поют и пляшут. В траншеях другие люди говорили солдатам эту же вещь в обратном порядке: "В столицах поют и пляшут, а вы гибнете на фронте…"".  И, наконец, еще одна показательная цитата из шаляпинских мемуаров "Маска и душа": "Двоевластие, бывшее тогда модным во всем государстве, восторжествовало и в театрах. Была новая дирекция и художественный совет – как бы "Временное правительство", и наряду с ним утвердился за кулисами как бы "Совет депутатов" – из хористов, музыкантов и рабочих: из театрального пролетариата".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкФедор Шаляпин
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Федор Шаляпин

Театр как самое демократичное искусство ярче, чем что-либо другое отражал революционную картину русского мира – со всем, что в этом реальном мире происходило. Театры не закрывались, были полны и работали даже с удвоенной силой. К известным прогрессивным – МХТ и Вахтанговский, Камерный театр Таирова и Первая студия Михаила Чехова – прибавлялись новые, так называемые общедоступные. Однако почти ни один не поспевал за жизнью – физически не мог сразу предложить новой аудитории новый репертуар и даже не всегда угадывал саму эту аудиторию. Случались казусы.

В Петрограде монархисты сорвали спектакль "на злобу дня" "Преступление царя" и всерьез угрожали артистам физической расправой за "оскорбление государя".

Или: быстро созданные для выезда на фронт "летучие артистические отряды" предлагали в окопах драмы Рене Моракса, а затем получали письменные отзывы вроде "Желательно пьесу по поводу самовольного покидания позиций солдатами". А после спектакля по Островскому зритель-солдат так определил свои впечатления: "На буржуя сердце кипело весь вечер".

© РИА Новости / Г. ЩербаковПерейти в фотобанкВсеволод Эмильевич Мейерхольд
© РИА Новости / Г. Щербаков
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Всеволод Эмильевич Мейерхольд

Выдающийся реформатор русской сцены Всеволод Мейерхольд уже в апреле выступит с докладом "Революция и театр". Он заявит, что только "приход в зрительный зал крестьян, солдат, рабочих, прогрессивной интеллигенции возродит сценическое искусство". Но сначала Мейерхольд поставит спектакль, который войдет в историю как эмблема и оценка всего, что происходило в России в Февральскую революцию. Это был "Маскарад" по драме Лермонтова. Премьера прошла 25 февраля (!) в Александринском театре. "В зале – исключительно культурная и политическая элита", – рассказывает заведующая московским Музеем-квартирой Всеволода Мейерхольда Наталья Макерова:

"Это был спектакль самый дорогой в прямом смысле слова – он стоил 300 тысяч золотом – и самый грандиозный по замыслу и воплощению: только в сцене маскарада, где происходит завязка драмы, было задействовано около 250 статистов, и для каждого Мейерхольд придумал мизансцену.

По замыслу Головина и Мейерхольда, частью декораций были повернутые в зал огромные мутные венецианские зеркала, и зрители видели себя в драме Лермонтова. Один из критиков написал, что публика восприняла спектакль как реквием по уходящей России".

Сбитенщик, точильщик и другие профессии дореволюционной России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ дореволюционной России с рук на центральных улицах больших городов не торговали, но уличные разносчики ходили по окраинным улицам, стояли у рынков, вокзалов или по дворам, выкликая свой товар.Московский продавец комнатных туфель и перчаток. 1913 год
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В дореволюционной России с рук на центральных улицах больших городов не торговали, но уличные разносчики ходили по окраинным улицам, стояли у рынков, вокзалов или по дворам, выкликая свой товар.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСовременные помощницы по хозяйству или "мужья на час" ничем не выделяются из толпы. В дореволюционные времена кухарку можно было узнать по чепцу и переднику. Кухарка высокой квалификации только варила, а подготовка продуктов лежала на ее помощнице. Для мытья посуды держали специальную прислугу – судомоек.Московская кухарка. 1913 год
© РИА Новости
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Современные помощницы по хозяйству или "мужья на час" ничем не выделяются из толпы. В дореволюционные времена кухарку можно было узнать по чепцу и переднику. Кухарка высокой квалификации только варила, а подготовка продуктов лежала на ее помощнице. Для мытья посуды держали специальную прислугу – судомоек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТрубочистов на улицах дореволюционной России можно было легко узнать по перепачканному сажей лицу. На поясе трубочиста висела большая ложка, которой выгребалась зола из дымохода, а через плечо был перекинут большой моток веревки с чугунным шаром на конце. Эту веревку трубочист опускал в трубу для прочистки дымохода.Московский трубочист. 1913 год
© РИА Новости
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Трубочистов на улицах дореволюционной России можно было легко узнать по перепачканному сажей лицу. На поясе трубочиста висела большая ложка, которой выгребалась зола из дымохода, а через плечо был перекинут большой моток веревки с чугунным шаром на конце. Эту веревку трубочист опускал в трубу для прочистки дымохода.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДореволюционный "муж на час" - столяр.Московский столяр. 1913 год
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Дореволюционный "муж на час" - столяр.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСпециальная рота дворцовых гренадеров была сформирована в 1827 году по распоряжению Николая I. Зачислялись в нее добровольно "нижние чины Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали своё мужество". В их обязанности входила охрана дворцов и императора. Служба дворцовым гренадером была почетной, военные находились на постоянном государственном содержании.Дворцовый гренадер
© РИА Новости
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Специальная рота дворцовых гренадеров была сформирована в 1827 году по распоряжению Николая I. Зачислялись в нее добровольно "нижние чины Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали своё мужество". В их обязанности входила охрана дворцов и императора. Служба дворцовым гренадером была почетной, военные находились на постоянном государственном содержании.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ России государственная почтовая служба появилась в петровские времена, а слово почтальон начали употреблять с 1716 года. Работа почтальонов была тяжелой: они работали с 6-8 часов утра до 10-11 часов вечера, практически без выходных.Почтальон. Москва, 1913 год
© РИА Новости
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В России государственная почтовая служба появилась в петровские времена, а слово почтальон начали употреблять с 1716 года. Работа почтальонов была тяжелой: они работали с 6-8 часов утра до 10-11 часов вечера, практически без выходных.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСапожники не только меняли подметки, как и современные обувные мастера, но и самостоятельно шили сапоги.Московские сапожники. 1913 год
© РИА Новости
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Сапожники не только меняли подметки, как и современные обувные мастера, но и самостоятельно шили сапоги.
© РИА Новости / Карл БуллаПерейти в фотобанкСохранившиеся в наше время только в ресторанах, гостиницах, театрах и некоторых учреждениях, швейцары до 1917 года были во всех доходных домах, в большинстве особняков, в банках, конторах и магазинах. Они обслуживали лифты, выполняли обязанности гардеробщиков, помогали дамам выносить покупки.Московский швейцар. 1913 год
© РИА Новости / Карл Булла
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Сохранившиеся в наше время только в ресторанах, гостиницах, театрах и некоторых учреждениях, швейцары до 1917 года были во всех доходных домах, в большинстве особняков, в банках, конторах и магазинах. Они обслуживали лифты, выполняли обязанности гардеробщиков, помогали дамам выносить покупки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПо городским дворам ходили точильщики с точильным станком за плечами и кричали: "Точить ножи, ножницы!".Московский точильщик. 1913 год
© РИА Новости
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По городским дворам ходили точильщики с точильным станком за плечами и кричали: "Точить ножи, ножницы!".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейский пристав - начальник полиции в небольшой административной единице, стане. Становой пристав был исполнителем предписаний уездного полицейского управления и непосредственным блюстителем общественной безопасности, спокойствия и порядка. Должность станового пристава существовала до Февральской революции 1917.Полицейский пристав. 1913 год
© РИА Новости
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Полицейский пристав - начальник полиции в небольшой административной единице, стане. Становой пристав был исполнителем предписаний уездного полицейского управления и непосредственным блюстителем общественной безопасности, спокойствия и порядка. Должность станового пристава существовала до Февральской революции 1917.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПродавцы-газетчики носили особую форму и фуражки с номером или названием газеты. Они обязаны были хранить газеты от дождя и снега, а вот выкрикивать их названия или содержание, напротив, не только не входило в их обязанности, но и каралось российскими законами.Газетчик-продавец Биржевых ведомостей. Москва, 1913
© РИА Новости
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Продавцы-газетчики носили особую форму и фуражки с номером или названием газеты. Они обязаны были хранить газеты от дождя и снега, а вот выкрикивать их названия или содержание, напротив, не только не входило в их обязанности, но и каралось российскими законами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазносчики товаров почти не несли никаких издержек, им удавалось скрывать свои обороты и избегать обложения налогами, в отличие от тех, кто держал собственные лавки.Московский торговец рыбой. 1913 год
© РИА Новости
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Разносчики товаров почти не несли никаких издержек, им удавалось скрывать свои обороты и избегать обложения налогами, в отличие от тех, кто держал собственные лавки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазносчики чаще всего продавали различные пищевые продукты – рыбу свежую и копченую, сельди, пирожки, печенку. Продавали разносчики сбитень и хлебный квас, который носили в специальном бочонке через плечо.Московский продавец кваса. Москва, 1913 год
© РИА Новости
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Разносчики чаще всего продавали различные пищевые продукты – рыбу свежую и копченую, сельди, пирожки, печенку. Продавали разносчики сбитень и хлебный квас, который носили в специальном бочонке через плечо.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСбитенщики носили пояс с гнездами для стаканов. Сбитень помещался в особом сосуде с длинным горлышком.Московский продавец сбитня. Москва,1913 год
© РИА Новости
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Сбитенщики носили пояс с гнездами для стаканов. Сбитень помещался в особом сосуде с длинным горлышком.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНеквалифицированную тяжелую работу в дореволюционной России выполняли поденные рабочие, не владевшие определенной профессией, чаще без всякого образования. Поденщики получали плату за труд по количеству отработанных дней, а не часов, при этом оплачивался проработанный день, а не выполненная работа.Московский поденный рабочий. 1913 год
© РИА Новости
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Неквалифицированную тяжелую работу в дореволюционной России выполняли поденные рабочие, не владевшие определенной профессией, чаще без всякого образования. Поденщики получали плату за труд по количеству отработанных дней, а не часов, при этом оплачивался проработанный день, а не выполненная работа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВещи или продукты, которыми торговали разносчики, мало отличались от того, что можно купить на улице сегодня. Правда, торговцы квасом и яблоками больше не бегают за покупателями, а терпеливо ждут их у выхода из метро.Московская торговка яблоками. Москва, 1913 год
© РИА Новости
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Вещи или продукты, которыми торговали разносчики, мало отличались от того, что можно купить на улице сегодня. Правда, торговцы квасом и яблоками больше не бегают за покупателями, а терпеливо ждут их у выхода из метро.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПомимо разносчиков и старьевщиков по дворам ходили стекольщики с ящиком стекол на плече.Стекольщики. Москва. 1913 год
© РИА Новости
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Помимо разносчиков и старьевщиков по дворам ходили стекольщики с ящиком стекол на плече.
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Воодушевление и горечь одновременно было основным переживанием русской художественной интеллигенции. Вольно и невольно все поэты становились пророками. Футуристы – Маяковский и Хлебников – пытались вычислить будущее. В поэме "Облако в штанах" Маяковский "обещал": "В терновом венце революции идет шестнадцатый год". Символисты же "читали" новую судьбу России вне дат и сквозь призму глобальной истории. Они понимали ее как крушение Римской империи, на которую надвигаются полчища гуннов и скифов, чтобы "мясо белых братьев жарить". "Конкретнее всех высказался Дмитрий Мережковский, назвав разрушителя "русского Рима" "грядущим хамом", – напоминает литературовед Владимир Крижевский:

"Начал еще Брюсов: "Где вы, грядущие гунны?".  Эти стихи заканчивались фразой: "И вас, кто меня уничтожит, приветствую радостным гимном". Здесь – такая позиция: любоваться своим уничтожением.

Любование неподвластной стихией как важная черта с годами проявляется и у Блока. Он всюду искал признаки наступления Страшного суда, он ловил в проявлениях стихий приметы конца света. Они все это чувствовали. На самом деле это был конец того мира, в котором они жили. Так они предчувствовали и Февральскую, и Октябрьскую революции, которые можно рассматривать как единый процесс чудовищного сдвига в XX веке, значительного для всего человечества".

Начало революции. Февраль
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАгитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.Раздача газет с призывом к революции. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Агитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.Участники Февральской буржуазно-демократической революции на улицах Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Вооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.Бой у Зимнего дворца. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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В третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.
© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкФевральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.Матросы с крейсера Аврора присоединяются к восставшему народу во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости / Виктор Булла
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Февральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБыть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.Солдаты сопровождают арестованного унтер-офицера во время Февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Быть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.Сожжение государственных символов у Аничкова дворца во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Сожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.Солдаты обстреливают полицейские засады во время Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года
© РИА Новости
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Полицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГородовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.Восставшие ведут в Таврический дворец переодетых городовых во время Февральской буржуазно-демократической революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Городовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаспропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.Солдаты устраивают демонстрацию против царского правительства во время февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Распропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Для деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Тем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПроще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Проще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.Жители Петрограда стоят в очереди у продовольственного магазина во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Очереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.Временный комитет Государственной думы 1917 года
© РИА Новости /
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Временный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.Февральская буржуазно-демократическая революция. Восстание в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Впервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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В Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.
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Удивительно, но когда апокалиптические предчувствия воплотились в февральских событиях, многие русские литераторы были разочарованы их внешней будничностью. Возможно, именно это объясняет отсутствие действительно крупных произведений "на случай", которые могли бы стать значимыми литературными памятниками. Так считает филолог Михаил Павловец: "С одной стороны, Леонид Андреев записал в дневнике: "Один из величайших и радостнейших дней для России". Многие отмечали, что, действительно, произошла великая революция, что это событие давно назревало, что сто лет "мы шли к нему".

Василий Розанов, помнится, писал: "Самодержавие – как больной зуб, который сам вывалился без помощи щипцов и аптеки". Не было ощущения внезапности произошедшего, оно воспринималось как естественный процесс, и разочарованы были обыденностью: все проснулись, а страна уже другая. И теперь надо думать о другом политическом режиме, о другом отношении с властью, с обществом и так далее. Обыденность великого обескураживала".

 

И все же есть одно великое художественное свидетельство периода между двух русских революций. Это книга стихов Бориса Пастернака "Сестра моя – жизнь". Она писалась летом 1917 года, когда возлюбленная поэта уехала в провинцию заниматься строительством местного самоуправления. В поездках к ней Пастернак наблюдал происходящее в стране и описывал его как "воздух свободы и тревоги".

© Фото : Borodulin's collectionБ. Пастернак, Л. Брик, В. Маяковский, С.М. Эйзенштейн
© Фото : Borodulin's collection
Б. Пастернак, Л. Брик, В. Маяковский, С.М. Эйзенштейн

Между февралем и октябрем самую большую тревогу в художественной среде вызывало нарастание влияния большевиков. Эта тема волновала буквально всех – по этой теме было особенно много пророчеств. И одно из наиболее проницательных, по мнению Михаила Павловца, дала поэтесса Зинаида Гиппиус: "С самого начала она говорила о той опасности, которую несут с собой большевики. "Большевизм пришелся по нраву нашей темной и невежественной, развращенной рабством и войной массе. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями", – писала Гиппиус. Может быть, в ее позиции есть не очень приятная спесь. Но, к сожалению, то, что большевики выведут на улицы не освободившийся народ, не свободных граждан страны, а массы, которыми легко манипулировать, которые не понимают, что происходит, в чем их интерес и особенно – как нужно строить новое государство, – в этом Гиппиус оказалась права. Неудивительно, что впоследствии она будет одним из последовательных критиков большевизма".

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
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Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
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И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
© РИА Новости / РИА Новости
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И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
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Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
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Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
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Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
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Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
© РИА Новости
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Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
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Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
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Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
© РИА Новости
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Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
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Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
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Среди критиков большевиков до их прихода к власти попадаются и вовсе неожиданные фигуры – Максим Горький, например. Между двух революций он был постоянным автором эсеровской газеты "Новая жизнь", где печатал очерки под названием "Несвоевременные мысли". Будущий "пролетарский писатель" предупреждал об опасности популизма, заигрывания "с самыми темными, низменными страстями в массах". Он вообще с большим недоверием относился к необразованным людям и был сторонником постепенного культурного строительства как важнейшего дела. Кстати, Горький верил в пролетариат, но не верил в крестьянство, в то время как война (и революция тоже), по выражению Михаила Павловца, "перемешала всю страну", так что избирательно общаться со "слоями  населения" было почти невозможно.

"Можно вспомнить, что только за один революционный 1917 год население Москвы удвоилось. Миллионный город стал двухмиллионным, и мы понимаем, откуда взялся этот миллион, кто эти люди!"

"Это вчерашние крестьяне, вчерашние солдаты – люди с оружием, умеющие убивать, – и это чисто маргинальные элементы. Лицо города изменилось, изменилась и речь. На улицах звучала не только народная, но и бранная речь, и мы видим, как в поэзии Ахматовой, Цветаевой и даже Блока появляется просторечная лексика. И в целом массы, в том числе люмпен-демократические слои, оказывают сильное влияние на культуру".

«Мосинка» и «Максим» — оружие революции
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.Бойцы женского ударного Батальона смерти сидят около палатки
© РИА Новости
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Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.Группа русских солдат дезертирует с фронта
© РИА Новости
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Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.Войска с орудием около здания Московского совета. 1917 год
© РИА Новости
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Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.Группа финских красногвардейцев во врмя финской Гражданской войны. 1918 год
© РИА Новости
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Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы
© РИА Новости
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Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год
© РИА Новости
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Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда
© РИА Новости
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Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОрудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции
© РИА Новости
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Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".Красногвардейцы после июльских дней 1917 года
© РИА Новости
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Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.Революционные события в Москве. Рабочие на броневике
© РИА Новости
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Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКрасногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.Красногвардейцы и революционные солдаты охраняют Смольный
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном
© РИА Новости
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Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоенные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
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Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСолдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.Солдаты и ополченцы у Смольного в октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.Красная гвардия на улицах Москвы
© РИА Новости
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Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
© РИА Новости
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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОктябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик на защите Зимнего дворца
© РИА Новости
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Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
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Были те, кто считал, что новая – и даже низкая – культура вытеснит в России высокую европейскую и что пусть так и будет, раз европейская культура с ее идеалами себя дискредитировала. Это точку зрения разделял писатель Александр Серафимович. Но с ним спорил поэт Владислав Ходасевич. Он был уверен, что долг писателя и поэта – слышать и видеть народ, говорить с ним, а не возводить между собой и им стену, потому что демократизация культуры вполне возможна и без ее разрушения.

И в этом была историческая правда революционного момента.

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