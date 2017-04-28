Документальные кадры
Первомайские демонстрации в России. Фотохроника
  • Первомайская демонстрация на Исаакиевской площади

    Первомайская демонстрация на Исаакиевской площади

    Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация на Дворцовой площади в Петрограде, 1917 год

    Первомайская демонстрация на Дворцовой площади в Петрограде, 1917 год

    Здравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.

    © Фото : public domain
  • Демонстрация 1 Мая 1917 года на Верх-Исетском заводе

    Демонстрация 1 Мая 1917 года на Верх-Исетском заводе

    Четкий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.

    © РИА Новости
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  • Митинг на Марсовом поле, посвященный международному празднику труда 1 Мая. Петроград. 1917 год

    Митинг на Марсовом поле, посвященный международному празднику труда 1 Мая. Петроград. 1917 год

    В Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация на Дворцовой площади в день празднования 1 Мая 1917 года

    Демонстрация на Дворцовой площади в день празднования 1 Мая 1917 года

    Митинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация в Петрограде. 1 мая 1917 года

    Первомайская демонстрация в Петрограде. 1 мая 1917 года

    Едва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.

    © РИА Новости
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  • Церемониальный марш-парад солдатских и рабочих организаций на Красной площади в Москве. 1 мая. 1917 год

    Церемониальный марш-парад солдатских и рабочих организаций на Красной площади в Москве. 1 мая. 1917 год

    В Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.

    © РИА Новости
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  • Рабочие Москвы на первомайской демонстрации. 1917 год

    Рабочие Москвы на первомайской демонстрации. 1917 год

    И все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.

    © РИА Новости
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  • Участники Первомайской демонстрации на Скобелевской площади в Москве. 1917 год

    Участники Первомайской демонстрации на Скобелевской площади в Москве. 1917 год

    До революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. 1917 год

    Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. 1917 год

    Транспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация в Минске. 1917 год

    Первомайская демонстрация в Минске. 1917 год

    Многолюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.

    © Фото : public domain
  • Демонстрация 1 Мая 1917 года во Владивостоке на Светланской улице

    Демонстрация 1 Мая 1917 года во Владивостоке на Светланской улице

    Первомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация в Харькове в 1917 году

    Первомайская демонстрация в Харькове в 1917 году

    Украина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.

    © РИА Новости
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  • Живой памятник труду и революции на Думской площади в Одессе 1 мая 1917 года

    "Живой памятник" труду и революции на Думской площади в Одессе 1 мая 1917 года

    Построить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация в Севастополе в 1917 году

    Первомайская демонстрация в Севастополе в 1917 году

    Красные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...

    © РИА Новости
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  • Первомайская демонстрация в Пскове. 1917 год

    Первомайская демонстрация в Пскове. 1917 год

    ...или холмов и рек Севера

    © Фото : архив Остроголового
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Первомайская демонстрация на Исаакиевской площади

Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.

© РИА Новости
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Рабочие праздники 1 мая — гуляния заводского народа, организованные социалистическими активистами — были в России делом привычным с первых годов ХХ века. Однако лишь в 1917 году Первомай стал полностью легальным. Мало того, администрации всех общественных мест было предписано предоставить площадки для праздников и демонстраций. Именно поэтому майские праздники 1917 года стали беспрецедентными. Хроника Первомая столетней давности — в фотоленте РИА Новости.

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