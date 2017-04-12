«Моторы революции». Фотохроники 1917 года

Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета

Броневик "Илья Муромец" - уникальная конструкция, по своим параметрам вполне соответствовавшая первым танкам, но более традиционная. Он построен на базе тяжелого американского трактора Allis-Chalmers в 1916 году и предназначался для фронта, однако на войну не успел. После революции "бронетрактор" оригинальной конструкции инженера Гулькевича был переименован в "Красный Петербург" и всю Гражданскую войну числился в резерве броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922 - 23 годах броневик вместе с его "родным братом" - "Ахтырцем" - порезали на металл из-за недостатка запчастей.