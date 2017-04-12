Документальные кадры
«Моторы революции». Фотохроники 1917 года
  • Автомобиль-сани бывшего царя Николая II

    Автомобиль-сани бывшего царя Николая II

    Низложив Николая II, революционеры в 1917 году оказались хозяевами императорского гаража. Большинство автомобилей из него разошлось по ведомствам - дефицит машин, вызванный войной, ощущался как никогда. На фото - полугусеничный Packard с движителем конструкции инженера Адольфа Кегресса, личного шофера Николая и заведующего императорским гаражом. Он был построен в конце 1916 года.

    © Фото: Library of Congress
  • Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета

    Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета

    Броневик "Илья Муромец" - уникальная конструкция, по своим параметрам вполне соответствовавшая первым танкам, но более традиционная. Он построен на базе тяжелого американского трактора Allis-Chalmers в 1916 году и предназначался для фронта, однако на войну не успел. После революции "бронетрактор" оригинальной конструкции инженера Гулькевича был переименован в "Красный Петербург" и всю Гражданскую войну числился в резерве броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922 - 23 годах броневик вместе с его "родным братом" - "Ахтырцем" - порезали на металл из-за недостатка запчастей.

    © РИА Новости
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  • Солдаты - участники революционных событий в Москве

    Солдаты - участники революционных событий в Москве

    Но основной техникой 1917 года все-таки были не легковые авто и не экспериментальные броневики, а обычные - закупленные для армии или реквизированные для нее - грузовики. В одну такую машину могло поместиться внушительное вооруженное соединение.

    © РИА Новости
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  • Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы

    Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы

    Впрочем, и легковая машина представляла собой отличную боевую единицу. Особенно если вооружить ее пулеметами.

    © РИА Новости
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  • Бронеотряд при центральном штабе Красной Гвардии

    Бронеотряд при центральном штабе Красной Гвардии

    Броневики выступали главной ударной силой, против которой были бессильны любые соединения, вооруженные легким стрелковым оружием. Причем сами по себе бронемашины были тогда крайне примитивными, построенными на шасси тракторов и грузовиков.

    © РИА Новости
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  • Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города

    Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города

    Даже выведенные из строя автомобили могли послужить революции. Например, в виде баррикады.

    © РИА Новости
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  • Разруха на транспорте. 1917 год

    Разруха на транспорте. 1917 год

    Для основной массы россиян в 1917 году средство передвижения - телега или поезд. Железные дороги (профсоюз которых, Викжель, тогда представлял собой значительную силу) переполнены. Кто не может купить билет, едут на крышах железнодорожных вагонов. Голод и война гонят людей из дома.

    © РИА Новости
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  • Патруль моряков на улицах Петрограда. 1917 год

    Патруль моряков на улицах Петрограда. 1917 год

    Просто так выехать на автомобиле (да и пройти) по улицам Петрограда в 1917 году - невозможно, обязательно встретишь патруль. А дальше - как повезет, если только нет надежных документов.

    © РИА Новости
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  • Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год

    Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год

    Бронированный грузовик - гордость красногвардейцев. Тем более что на хорошем заводе такой могли сделать своими руками из подходящих металлических листов.

    © РИА Новости
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  • Красногвардейцы на Конногвардейском бульваре в Петрограде. Октябрь 1917 года. Фотография Виктора Буллы.

    Красногвардейцы на Конногвардейском бульваре в Петрограде. Октябрь 1917 года. Фотография Виктора Буллы.

    Одна из распространенных моделей грузовиков того времени - Fiat-15, ставший потом первым советским грузовиком АМО Ф15.

    © РИА Новости. Виктор Булла
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  • Революционеры на посыльном автомобиле Думы с вооруженной охраной в первые дни Февральской революции

    Революционеры на посыльном автомобиле Думы с вооруженной охраной в первые дни Февральской революции

    Роскошные авто старого Петрограда переходят в руки тех, кого и рядом с машинами представить было странно. Лимузины (на фото - опять же "Паккард") ощетинивались винтовками.

    © РИА Новости
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  • Октябрьские дни в Петрограде

    Октябрьские дни в Петрограде

    Усиленные работы по обзаведению броневойсками велись в 1915 - 1916 годах. Однако вместо фронта новые броневики оказались на столичных улицах.

    © РИА Новости
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  • Отряд Красной гвардии Путиловской боевой дружины

    Отряд Красной гвардии Путиловской боевой дружины

    Броневик "Лейтенант Шмидт" - один из 63 поставленных в Россию бронированных автомобилей "Шеффилд-Симплекс" с двумя пулеметными башнями, поставленными диагонально. Для фронта, однако, машины оказались плохо пригодны.

    © РИА Новости
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  • Отряд народной милиции едет в автомобиле по улице Киева во время Февральской революции

    Отряд народной милиции едет в автомобиле по улице Киева во время Февральской революции

    В годы Первой мировой в Россию попало множество американских автомобилей. В том числе и достаточно экзотических марок. На фото - Selden, детище Джорджа Селдена, пионера автомобилестроения в США. С 1906 до 1914 года под маркой Selden выпускались легковые авто, потом - грузовики, продававшиеся в том числе в России. Модель была достаточно надежной, грузоподъемностью в 2 тонны. Конструкция этих грузовиков (под названием Liberty B) была унифицированной для нескольких американских производителей.

    © РИА Новости
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  • Отряд красногвардейцев. Петроград. 1917 год

    Отряд красногвардейцев. Петроград. 1917 год

    Аналогичный американский грузовик, вид в "профиль". Мощный и тяжелый грузовик тех времен не мог служить защитой от пуль, но функцию перевозки вооруженного отряда выполнял исправно.

    © РИА Новости
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  • Отряд вооруженных красногвардейцев на грузовике. Москва, 1917 год

    Отряд вооруженных красногвардейцев на грузовике. Москва, 1917 год

    Вообще, грузовик, наполненный вооруженными людьми, до самой Второй мировой войны был своего рода символом чрезвычайного положения в городе. Потом место такого грузовика в массовом сознании заняли танки на улицах.

    © РИА Новости
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  • Бойцы Красной армии на улицах Петрограда в октябрьские дни 1917 года

    Бойцы Красной армии на улицах Петрограда в октябрьские дни 1917 года

    Сильнее грузовика с солдатами были только броневики - у них были наготове пулеметы, а сами они были против пуль неуязвимы.

    © РИА Новости
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  • Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Москве. Отряд красногвардейцев патрулирует улицы города.

    Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Москве. Отряд красногвардейцев патрулирует улицы города.

    На службу революции поступили и немногочисленные городские автобусы. С перевозкой военных они справлялись так же хорошо, как и грузовики.

    © РИА Новости
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Автомобиль-сани бывшего царя Николая II

Низложив Николая II, революционеры в 1917 году оказались хозяевами императорского гаража. Большинство автомобилей из него разошлось по ведомствам - дефицит машин, вызванный войной, ощущался как никогда. На фото - полугусеничный Packard с движителем конструкции инженера Адольфа Кегресса, личного шофера Николая и заведующего императорским гаражом. Он был построен в конце 1916 года.

© Фото: Library of Congress

Война и революция всегда пользуются самыми новыми технологиями, которые только доступны обществу. 1917 год в России — не исключение: в дело пошли все технические новинки начала ХХ века. И прежде всего — конечно, автомобили. Самодвижущиеся экипажи к началу Первой Мировой войны уже стали достаточно мощными и надежными, чтобы превосходить "один на один" любые конные экипажи. Грузовик берет больше груза, чем ломовая лошадь; автобус и даже легковое авто перевозит больше людей, чем пролетка. А главное — автомобили ездят быстрее, неотвратимо быстрее. И остановить их куда труднее, чем застрелить лошадь…

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