Хроники 1917-го
Наш паровоз вперед лети!
Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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В сентябре 1917-го поезд революции уже сошел с рельсов и летел под откос. Хотя в поезде по инерции все еще разносили жидкий чай, а пассажиры читали газеты, обсуждали политические новости и спорили.

Скажем, о том, нужно ли было Временному правительству 1 сентября, не дожидаясь Учредительного собрания, объявлять Россию республикой. Из постановления: "Считая нужным положить предел внешней неопределенности государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое сказалось на московском государственном совещании, Временное правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику".

Многие аналитики позже объясняли Октябрь тем, что Временное правительство затянуло с выборами в Учредительное собрание.

В качестве аналогии они напоминали, что во Франции 1848 года Учредительное собрание было созвано через два месяца после падения монархии, в 1918 году после революции в Германии — через четыре, а в России, в условиях нарастающего хаоса, выборы прошли лишь в ноябре. То есть вдогонку уже совершившемуся Октябрьскому перевороту.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАгитаторы разбрасывают листовки у Дома Советов. Вязьма, октябрь 1917 года
© РИА Новости
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Агитаторы разбрасывают листовки у Дома Советов. Вязьма, октябрь 1917 года

Определенная логика здесь есть, но подобные параллели все же ущербны: слишком разные обстоятельства. Некоторые партии, в первую очередь кадеты, выборы в Учредительное собрание действительно тормозили, поскольку понимали, что проиграют, но хватало и других проблем. Провести первые в российской истории всеобщие демократические выборы в условиях, когда немалая часть территории оккупирована противником, а народ полуграмотен и возбужден революцией, не так-то просто. Наконец, не надо забывать о чисто организационных трудностях. Как любили говорить в советские времена, одна Якутия больше Франции, Германии, Италии, Англии, Австрии, Швеции, Финляндии и Греции вместе взятых! Между тем в истощенной войной и исковерканной революцией России толком в ту пору не работал даже транспорт.

Да и сама эта формула "если бы раньше", даже если забыть о сослагательном наклонении, выглядит куцей. Сюда следовало бы добавить как минимум еще десяток других "если бы".

Если бы не провалы на фронте и разложение армии: за февраль-ноябрь 1917 года дезертировали до 1,5 миллиона человек. Если бы не катастрофическая ситуация в экономике: нормы хлеба в Петрограде и Москве уменьшены до 0,5 фунта на человека в сутки. Если бы не выступление Корнилова, которое вывело из игры правых и реанимировало амбиции большевиков. Если бы Ленин был Плехановым

Ни одна из партий, существовавших на тот момент в России, уже не была способна противостоять радикализации масс. К сентябрю резко увеличилось забастовочное движение, а в деревне стремительно нарастал стихийный самозахват помещичьих земель. Не у дел могли оказаться и большевики, которые хотя и качнулись в сторону ленинских "апрельских тезисов", однако все еще колебались. Однако в их рядах были два мощных тарана — Ленин и Троцкий.

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© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

Когда ЦК в сентябре получил письма Ленина из Финляндии ("Большевики должны взять власть", "Марксизм и восстание"), то, по словам Николая Бухарина, "все ахнули, никто не знал, что делать. Все недоумевали". И в этом недоумении ЦК единогласно (!) принял беспрецедентное решение: письма вождя сжечь. Оставили для истории по одному экземпляру. Настолько ЦК РСДРП(б) боялся, что письма с призывом к немедленному восстанию могут попасть в руки к питерским рабочим.

Ленинские слова, что массы на тот момент были во сто крат радикальнее большевиков, справедливы. Поэтому он настойчиво и объяснял своим товарищам: "Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей революции".

Ленин этот момент уловил точно, а вот его партия в сентябре все еще сомневалась.

По сути, Ленин и Троцкий взяли тогда на вооружение ту же тактику, что используют коневоды, когда возбужденный табун несется, очертя голову и все круша на своем пути. Самый эффективный способ в такой ситуации табун обогнать, возглавить и повернуть… в загон. Следовательно, партии надо было стать радикальнее масс.

В сентябре, как видим, с этим соглашались далеко не все большевики. С подобной тактикой не соглашались другие марксисты. Известный автор "Записок о революции" Николай Суханов писал: "Ленин, "немедленно предоставляя" землю крестьянам и проповедуя захват, фактически подписался под анархистской тактикой и под эсеровской программой. То и другое было любезно и понятно мужичку, который отнюдь не был фанатическим сторонником марксизма. Но то и другое, по меньшей мере 15 лет, поедом ел марксист Ленин. Теперь это было брошено…

Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки
© Фото : Государственный центральный музей современной истории РоссииМирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.Участники мирных переговоров в Брест-Литовске
© Фото : Государственный центральный музей современной истории России
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
© Фото из архива МАММ/МДФНесмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.Лев Троцкий обходит войска
© Фото из архива МАММ/МДФ
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
© Фото из архива МАММ/МДФПодписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест- Литовске
© Фото из архива МАММ/МДФ
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрисоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.Лев Давидович Троцкий, политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
© РИА Новости
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Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.Лев Троцкий, выступает у могилы жертв, погибших в результате террористического акта, совершённого группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б)
© РИА Новости
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В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн 1879-1840), политический и государственный деятель РСФСР. 1897 год
© РИА Новости
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Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФПопулярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.Лев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
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Троцкий же так разрешал одним духом все продовольственные затруднения, что небу становилось жарко… В каждую деревню Советская власть пошлет солдата, матроса и работницу (на десятках митингов Троцкий говорил почему-то именно работницу); они осмотрят запасы у зажиточных, оставят им сколько надо, а остальное бесплатно — в город или на фронт… Понятно, что всякая "конфискация" и всякая "бесплатность", рассыпаемые направо и налево с царской щедростью, были пленительны и неотразимы… Все это ежедневно слышали сотни тысяч голодных, усталых и озлобленных".

"Но возникает деликатный вопрос, — язвительно заключает Суханов, — был ли социализм в этой "платформе"? Не пропустил ли я социализма"?

Впрочем, не вполне соглашаясь со своим вождем в отношении точности избранного для восстания момента и в методах борьбы, ЦК вместе с тем нисколько не сомневался, что да, Ленин прав — настал час большевиков. Временное правительство царствует, но уже не правит. Правые после провала Корнилова дезорганизованы. Влияние партии среди солдат неуклонно растет. Наконец, меньшевики власть в Советах упустили: к началу ноября большевики занимают до 90 % мест в Петросовете и до 60 % в Моссовете. В сентябре эти цифры несколько меньше, но Троцкий уже возглавляет Петросовет, а большевик Ногин – Моссовет. Оставалось, правда, крестьянство, где все еще доминировали эсеры, но главное, как считал Ленин, взять власть в двух столицах.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрация в Петрограде с требованием свержения Временного правительства и передачи власти Советам. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрация в Петрограде с требованием свержения Временного правительства и передачи власти Советам. 1917 год

В то же время Всероссийское демократическое совещание, созванное в сентябре умеренными политиками, чтобы объединить свои силы и сформировать однородное демократическое правительство (т.е. без министров-капиталистов), провалилось. Как писал видный деятель меньшевизма Федор Дан, "в результате мы получили даже не коалиционное правительство, а какой-то коалиционный недоносок: ни один из сколько-нибудь видных вождей социалистических партий в правительстве не участвовал; но и министры-капиталисты не принадлежали к руководящим буржуазным партиям, а были сплошь "дикими".

Еще не взяв реально власть в свои руки, большевики уже чувствуют себя победителями.

Им не интересны какие-либо коалиции с умеренными, поэтому они демонстративно покидают все совещания с участием других социалистических партий. Их оппоненты, все еще не понимая, насколько изменилась ситуация, провожают их криками "скатертью дорога!" И только опытный Павел Милюков оценивает новый расклад сил верно:"Они (большевики) говорили и действовали как люди, чувствующие за собой силу, знающие, что завтрашний день принадлежит им".

© Public domainVI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года
© Public domain
VI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года

Так оно и было. Политически большевики уже выиграли, а Временное правительство проиграло: позиция на шахматной доске указывала на мат в два хода. Ленину оставалось лишь технически оформить свою победу.

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