Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минприроды России поддержало создание природного парка "Анапская пересыпь" в границах Анапы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края направило в Минприроды России письмо с просьбой о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.

"Природные комплексы Краснодарского края характеризуются высокой степенью антропогенной загруженности, что делает вопрос сохранения малонарушенных территорий еще более актуальным", — уточняют в пресс-службе.

Создание ООПТ обусловлено необходимостью сохранения уникальных природных комплексов песчаной косы, которая расположена между Витязевским лиманом и Черным морем.