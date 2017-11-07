Самый крупный дятел появился в Серебряном бору

В юго-западной части Серебряного бора был обнаружен черный дятел, сообщается на официальном сайте "Мосприроды".

Специалист организации заметил редкую птицу 2 ноября во время учета объектов растительного и животного мира.

Желна, или черный дятел — самый крупный представитель своего вида, размах его крыльев в полете достигает 80 сантиметров.

Птица занесена в Красную книгу Москвы и относится ко II категории редкости.