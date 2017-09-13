Операция "Байкал": как спасти главное озеро страны

С 14 по 15 сентября в Иркутске пройдет Байкальский международный экологический водный форум, где эксперты обсудят государственную политику сохранения экосистемы озера, а также проблему его загрязнения и технологии очистки вод и утилизации отходов.

Последний вопрос остро стоит на повестке дня последних лет. Эта тема обсуждается на различных конференциях, форумах и круглых столах, регулярно поднимается в федеральных и региональных СМИ. Но великие дела, как известно, начинаются с малого: чистота и сохранность Байкала в первую очередь зависит от самих россиян.

"Нужно делать все то, чему учат еще в начальной школе: не мусорить, не разжигать костры в лесу в жаркую погоду, не рвать краснокнижные растения, беречь воду, в том числе и в быту", — отметил руководитель пресс-центра портала "Вода России" Илья Разбаш.

Также жители России могут стать членами волонтерских отрядов, которые занимаются тушением пожаров, высаживают леса и убирают мусор. Не менее важно пресекать правовые и общественные нарушения в охранной зоне и немедленно сообщать о них экологам и властям.

По мнению Разбаша, любовь к природе и бережное отношение к окружающему миру прививаются в семьях. Сегодня в стране существуют различные волонтерские акции и экомарафоны, которые привлекают людей самых разных возрастов. Например, марафон En+ Group "360 минут", который проводится уже семь лет подряд в Иркутской области, а в этом году прошел в 17 регионах страны. В рамках мероприятия волонтеры очищают воды Байкала от мусора, а берега — от брошенных рыболовецких сетей и прочих отходов, восстанавливают экотропы и инфраструктуру заповедников, высаживают деревья.

"Уже сейчас мы можем на практике получить ту "мусорную прививку", когда "360 минут" потратить на Байкал — это важно, уважаемо. И за несколько лет экомарафона на различных точках побережья озера эковолонтеры отмечают: мусора все меньше", — подчеркнул Илья Разбаш.

Совместными усилиями

К сожалению, активного участия общественности в судьбе Байкала недостаточно. К работе в этом направлении должны подключаться не только местные жители, но и представители государства и бизнеса, да и в целом подход к этой проблеме должен быть комплексный.

"Помимо изменения законодательства и повышения штрафов, введения преференций экологически ответственному бизнесу, необходимо проводить мероприятия по экологическому просвещению", — считает руководитель пресс-центра портала "Вода России".

По его словам, только масштабные акции и долгосрочные проекты могут коренным образом изменить существующую ситуацию. Часть из них действует уже сейчас: например, совместные мероприятия ФЦП "Вода России" и En+ Group"360 минут". Как отметил Разбаш, в течение 2017 года запланировано проведение 100 совместных экологических акций с участием более 50 тысяч человек.

Над вопросом очистки и сохранения озера в течение многих лет также работают различные НИИ, общественные организации и органы власти. Помимо этого в России действует федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", которая включает десятки пунктов по восстановлению и поддержанию экосистемы главного резервуара пресной воды, и продолжается разработка программы по социально-экономическому развитию прилегающей к нему территории "Байкал — великое озеро великой страны". Ожидается, что последняя будет запущена в начале 2018 года.

А воз и ныне там

Несмотря на все это ключевые проблемы региона остаются нерешенными. Речь идет о ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (к настоящему моменту их количество составляет 6 миллионов тонн шлам-лигнина), обмелении реки Селенги и других рек, впадающих в озеро, а также ситуации с лесными пожарами в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

По словам Ильи Разбаша, ни одна из них сегодня не имеет даже теоретического решения. А решить их, хотя бы частично, можно и даже нужно, причем как можно скорее.

"Вполне очевидно, что на первом месте стоит проблема монгольских ГЭС на Селенге и ее притоках. Правительство России и крупные энергетические компании предлагают Монголии альтернативу в виде строительства ЛЭП и поставок энергии из РФ, надо постараться убедить монгольские власти принять это решение", — подчеркнул он.

Также необходимо урегулировать туристический поток на заповедную территорию, чтобы сократить ущерб от антропогенного воздействия. Сделать это можно вполне очевидными административными методами, так как дорог на Байкал немного, а все туристические объекты находятся практически на виду.

Черное и белое

При такой картине неоднозначную реакцию в обществе вызвали предложения Минприроды России по корректировке границ водоохранной зоны Байкала, который подразумевает ее сокращение. Значит ли это, что озеро потеряет свой уникальный статус? Как в такой ситуации заботиться о его экосистеме?

С одной стороны, по словам Разбаша, определенные риски ухудшения ситуации есть. Никто не может гарантировать, что в прибрежных районах появятся новые экологически чистые и при этом прибыльные предприятия. Сокращение водоохранной зоны грозит и увеличением туристического потока на озеро, так как прибрежная зона будет открыта для строительства и развития инфраструктуры.

"Еще больше этот поток вырастет, если на Ольхоне будет проложена асфальтированная дорога: сейчас туда рискуют заезжать либо на общественном транспорте, либо на внедорожниках, а по новой дороге смогут приехать все желающие. Все это, как не трудно догадаться, усилит антропогенную нагрузку на территории", — отметил он.

В то же время эта мера позволит снять жесткие ограничения по строительству для местных властей, что в свою очередь сделает возможным открытие очистных сооружений, пунктов приемки и сортировки мусора и даже заводов по его переработке на проблемной территории. Это будет не только большой шаг в улучшении экологической ситуации в регионе, но и создаст дополнительные рабочие места для местного населения.

Байкало-Ленский заповедник: лежбища байкальской нерпы и дом бурых медведей © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Площадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Площадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова 2,5 тыс. га заповедника – водно-болотные угодья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова 2,5 тыс. га заповедника – водно-болотные угодья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Оловянникова По территории заповедника протекает 250 км реки Лены © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Оловянникова По территории заповедника протекает 250 км реки Лены © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Снег тут лежит 160–200 дней в году и лишь на побережье не более 100 дней © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Снег тут лежит 160–200 дней в году и лишь на побережье не более 100 дней © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Это самое медвежье место в континентальной части России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Это самое медвежье место в континентальной части России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Основан заповедник в 1986 году, один из вариантов названия был «Берег бурых медведей» © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Основан заповедник в 1986 году, один из вариантов названия был «Берег бурых медведей» © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Байкальская нерпа регулярно встречается у заповедного побережья Байкала © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Байкальская нерпа регулярно встречается у заповедного побережья Байкала © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова В Байкало-Ленском заповеднике водится 260 видов птиц © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова В Байкало-Ленском заповеднике водится 260 видов птиц © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров В заповеднике обитают представители восьми типов беспозвоночных – простейших, губок, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров В заповеднике обитают представители восьми типов беспозвоночных – простейших, губок, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Михаил Ипполитов Тут произрастает 31 охраняемый вид сосудистых растений, 11 из которых были занесены в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Михаил Ипполитов Тут произрастает 31 охраняемый вид сосудистых растений, 11 из которых были занесены в Красную книгу России /

Изменения в охранном статусе Байкала также могут решить проблему браконьерства и нелегального туристического бизнеса.

"Жить в "тени" опаснее, особенно когда активно развивается легальный бизнес, то есть в условиях высокой конкуренции", — считает руководитель пресс-центра портала "Вода России".

Таким образом, перед экспертами Байкальского международного экологического водного форума стоит довольно непростая задача — и разработать решения по существующим проблемам, и просчитать возможные риски от их выполнения. Также им предстоит оценить уже принятые меры и резюмировать все данные в едином документе, который в будущем может стать единым "паспортом" озера и прилегающих к нему территорий. Возможно, это станет отправной точкой для коренных изменений в судьбе озера.