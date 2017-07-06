Первый геопарк ЮНЕСКО в России планируют создать в Дагестане

Первый в России геологический парк ЮНЕСКО может появиться в Республике Дагестан, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Статус геопарка планируется присвоить бархану Сары-кум и прилегающему к нему хребту Нарат-тюбе.

"Создание геологического парка на территории Сары-кумских барханов и Нарат-тюбинского хребта позволит обеспечить сохранение достаточно уникального для этой территории биологического разнообразия. Большинство представителей флоры и фауны, обитающие на барханах, являются краснокнижными видами, а хребет Нарат-тюбе — место обитания самых крупных групп орлов и соколов на всем Северном Кавказе", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Центр природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.

Геологическим парком ЮНЕСКО называют территорию, включающую один или несколько районов, представляющих интерес с научной точки зрения не только из-за геологических особенностей, но и археологических, экологических и культурных ценностей.