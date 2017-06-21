В Дагестане откроется реабилитационный центр для каспийских тюленей

На территории Республики Дагестан появится центр изучения и реабилитации каспийского тюленя. Его создадут силами автономной некоммерческой организации "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" (АНО "Центр природы Кавказа") совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Дагестанским государственным природным заповедником, сообщает пресс-служба Центра природы Кавказа.

Успешная реализация проекта возможна благодаря включению Дагестанского заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Такой статус позволит ему стимулировать развитие программ изучения, охраны и мониторинга биологического и ландшафтного разнообразия.

"Одним из ключевых проектов станет спасение популяции каспийского тюленя — животного, являющегося единственным млекопитающим и эндемиком Каспийского моря. В настоящее время популяция каспийского тюленя, или нерпы, сильно сократилась, что в будущем при отсутствии эффективных мер сохранения этого вида может привести к угрозе его исчезновения", — говорится в сообщении.

Предполагается, что на базе центра изучения и реабилитации будут проводиться научные исследования, направленные на изучение биологии вида, состояния популяции и факторов ее сокращения, и реализовываться комплекс мер по реабилитации каспийских тюленей с последующим их выпуском в природную среду обитания.