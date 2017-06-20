Пройти заповедными тропами: лучшие экомаршруты заповедников России

В России есть много удивительных по своей красоте заповедных уголков, и лето, пожалуй, самое удачное время для посещения большинства из них. Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям страны.

Заповедное Прибайкалье

Безусловно, одной из главных российских природных достопримечательностей является Байкал — самое глубокое озеро на планете и один из крупнейших источников пресной воды в мире. По его берегам расположено несколько природоохранных территорий — Байкальский и Байкало-Ленский заповедники, а также Прибайкальский национальный парк.

В каждом из них туристам готовы предложить различные экскурсии и маршруты, однако самой протяженной оборудованной является Большая Байкальская тропа, проходящая по западному берегу озера от Листвянки до Бугульдейки и протянувшаяся на 150 километров.

Тропа зачастую проходит по крутым обрывистым склонам, и, хотя ее ширина вполне достаточна, туристам следует быть внимательными и соблюдать осторожность. Но те, кто отважится на это путешествие, будут вознаграждены великолепными пейзажами, а при определенном везении смогут встретить на прибрежных камнях байкальскую нерпу. Те, кому не по душе активный отдых, могут расположиться в одном из туристических кемпингов на берегу озера или отправиться в круизы по озеру на катере или яхте.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Тупицин Маршрут «Знакомство с заповедным берегом» в Байкало-Ленском заповеднике © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Тупицин Маршрут «Знакомство с заповедным берегом» в Байкало-Ленском заповеднике

Добираться в Листвянку или на крупнейший байкальский остров Ольхон удобнее из Иркутска. Туристам, предпочитающим более уединенный отдых, стоит отправиться в Байкальский заповедник. Его визит-центр расположен в поселке Танхой, попасть в который можно из Улан-Удэ.

Далекая Камчатка

Камчатка является еще одним популярным направлением для путешественников, стремящихся увидеть красоту нетронутой природы, а расположенный на полуострове Кроноцкий заповедник — это одна из старейших охраняемых природных зон России.

Для туристов в заповеднике разработано более десяти разнообразных однодневных и многодневных маршрутов, однако особо стоит сказать об экскурсии в Долину гейзеров, которая входит в список семи чудес России.

Как на вулкане. Кроноцкий заповедник © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николай Зиновьев Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николай Зиновьев Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров /

На относительно небольшой площадке сконцентрировано более 30 крупных гейзеров. Здесь посетители Кроноцкого заповедника увидят пароводяные фонтаны в сочетании с прекрасным горным ландшафтом, термальные поля, цветные глиняные котлы, многочисленные фонтанчики кипящих источников, ручейки и водопады.

Этот маршрут занимает 2,5-3 часа и не требует особой подготовки. Однако добраться до Кроноцкого заповедника самостоятельно затруднительно, а организацией туров по его территории занимаются туроператоры Камчатского края. Подробную информацию можно получить на сайте заповедника.

Красноярские "Столбы"

Попасть в заповедник "Столбы", напротив, не составит особого труда: природоохранная территория граничит с Красноярском и на протяжении многих лет привлекает как туристов, так и местных жителей. Ежегодно заповедник посещают до 350 тысяч человек, кроме того, "Столбы" считаются одним из лучших заповедников по качеству туристической инфраструктуры.

Основной достопримечательностью территории являются гранитно-сиенитовые скалы с уникальной структурой ходов и лазов, которым природа придала очертания людей, животных и мифологических существ. Всего в заповеднике насчитывается более сотни скал высотой до 100 метров, которые стоят поодиночке или образуют группы.

Чтобы связать воедино все доступные для посещения скалы, по туристической части "Столбов" проложено почти 70 километров троп. Сотрудниками заповедника разработано шесть основных однодневных маршрутов длиной до 16 километров, каждый из которых имеет свою степень сложности и требует разной подготовки посетителей.

Добраться до заповедника можно на рейсовом автобусе из Красноярска. "Столбы" открыты ежедневно, вход для посетителей свободный.

По следам леопарда

Национальный парк "Земля леопарда" находится на Дальнем Востоке и был основан для сохранения самой редкой дикой кошки в мире — дальневосточного леопарда. Помимо него в дремучей уссурийской тайге также обитают амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот.

На "Земле леопарда" можно узнать много интересного об обитателях и пройти по следам пятнистого хищника. В настоящее время на территории национального парка действует один туристический маршрут — "Логово леопарда", который полностью оправдывает свое название: путь ведет к пещере, похожей на те, где хищники выращивают свое потомство.

Правда, для того чтобы повстречать диких кошек, нужно обладать особым везением. Тигры и леопарды — очень осторожные звери и предпочитают наблюдать за людьми на безопасном расстоянии.

© Алина Старостина Логово леопарда на экотропе в нацпарке © Алина Старостина Логово леопарда на экотропе в нацпарке

Добраться до визит-центра национального парка "Земля леопарда", который находится в селе Барабаш в Хасанском районе Приморья, можно автобусом из Владивостока.

Куршская коса

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

В противоположном конце страны, в самом западном регионе России — в Калининградской области — расположен национальный парк "Куршская коса", который является уникальным комплексом, хранящим культурное и природное наследие. Его также называют музеем природных зон, ведь здесь можно увидеть и хвойные, и лиственные леса, и песчаные пустыни.

Природная уникальность Куршской косы заключается в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире, омываемая с одной стороны Балтийским морем, а с другой — Куршским заливом. Благодаря такому расположению здесь возник особый микроклимат, способствующий многообразию животного и растительного мира.

Чтобы познакомить гостей с уникальной природой и богатой историей этих мест, в парке открыты различные пешеходные маршруты. Особой гордостью природоохранной территории является путеводитель — приложение для смартфонов. Электронный гид оснащен системой картографии, фото- видео- и текстовой информацией о достопримечательностях, а также способен провести полноценную голосовую экскурсию.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Большакова О.В. Национальный парк "Куршская коса". Дом куршских рыбаков © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Большакова О.В. Национальный парк "Куршская коса". Дом куршских рыбаков

Доехать до национального парка из Калининграда можно как на автобусе, так и по железной дороге. Ближайшим к Куршской косе городом является Зеленоградск. По самой косе можно перемещаться на общественном транспорте, на личном автомобиле или даже воспользоваться прокатом велосипедов.

Сочинский национальный парк

Те, кто отправится этим летом на черноморское побережье России, могут посетить Сочинский национальный парк обустроен на юге России и не имеет аналогов по богатству флоры, фауны и их сообществ. Парк вполне может претендовать на ведущее место в системе природоохранных территорий по богатству биоразнообразия, пестроте и контрастам ландшафтов.

Посетители парка могут выбрать из полутора десятков экскурсионных маршрутов, ведущих как к природным, так и к историческим достопримечательностям. Однако больше всего туристов привлекают местные водопады и парк "Дендрарий" — уникальное собрание субтропической флоры и фауны.

© РИА Новости / Нина Зотина Отдыхающие на реке Агура в Хостинском районе города Сочи. © РИА Новости / Нина Зотина Отдыхающие на реке Агура в Хостинском районе города Сочи.

Добраться до всех достопримечательностей национального парка можно на общественном транспорте из Сочи или воспользоваться услугами местных туристических компаний.

Национальный парк "Приэльбрусье"

Территория парка, также расположенного в горах Кавказа, изобилует природными достопримечательностями — грандиозными водопадами, высокогорными озерами, целебными минеральными источниками и альпийскими лугами. Национальный парк изначально создавался не только ради сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья, но и для развития организованного отдыха.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николай Яценко Национальный парк «Приэльбрусье. В ущелье Терскол – вид на Главный Кавказский хребет © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николай Яценко Национальный парк «Приэльбрусье. В ущелье Терскол – вид на Главный Кавказский хребет

Местная природа привлекает любителей горнолыжного спорта, альпинизма, пешего и конного туризма и всех желающих насладиться видами величественного Эльбруса. Экскурсия на самую высокую гору России остается одним из наиболее востребованных туристических маршрутов, хотя лучший панорамный вид на Эльбрус открывается с соседнего Чегета.

Добраться до Эльбруса можно из Нальчика или Минеральных Вод на автобусе либо на такси. Дорога от Нальчика займет минимум полтора часа

Кенозерье

Кенозерский национальный парк расположен на юго-западе Архангельской области и хранит на своей территории не только уникальные природные комплексы, но и многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, археологии, иллюстрирующие многовековую историю Русского Севера.

Это нашло свое отражение и в многообразии туристических маршрутов, подготовленных для гостей парка. Экологические тропы в его северной части насыщены памятниками материальной и духовной культуры — церквями и часовнями и деревнями с древними русскими традициями. В то же время центральная и южная части нацарка интересны своей природной составляющей.

Кенозерский национальный парк © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик Национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик Национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик На западе парк граничит с Республикой Карелия © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик На западе парк граничит с Республикой Карелия © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок Животный мир парка является составной частью его природной среды и выступает как важное звено в цепи экологических систем © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок Животный мир парка является составной частью его природной среды и выступает как важное звено в цепи экологических систем © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин В отличие от многих других мест Кенозерье еще до организации национального парка сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин В отличие от многих других мест Кенозерье еще до организации национального парка сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок Животный мир на территории издавна имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, лекарственного сырья и других материальных ценностей © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок Животный мир на территории издавна имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, лекарственного сырья и других материальных ценностей © РИА Новости / Алексей Куденко В народной культуре Кенозерья, как и всего Русского Севера, присутствует сложное смешение христианских традиций с древними языческими угро-финскими представлениями © РИА Новости / Алексей Куденко В народной культуре Кенозерья, как и всего Русского Севера, присутствует сложное смешение христианских традиций с древними языческими угро-финскими представлениями © РИА Новости / Алексей Куденко Кенозерский национальный парк — пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы © РИА Новости / Алексей Куденко Кенозерский национальный парк — пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков Самые древние объекты на территории парка насчитывают восьмивековую историю © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков Самые древние объекты на территории парка насчитывают восьмивековую историю © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков С тех времен до наших дней за восемь столетий в Кенозерье сохранились шатровые храмы, крестьянские избы с деревянной утварью. © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков С тех времен до наших дней за восемь столетий в Кенозерье сохранились шатровые храмы, крестьянские избы с деревянной утварью. © РИА Новости / Алексей Куденко Кенозерский парк — кладезь фольклора и эпоса © РИА Новости / Алексей Куденко Кенозерский парк — кладезь фольклора и эпоса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик в Кенозерском парке расположена живописная система озер © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик в Кенозерском парке расположена живописная система озер © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Центральным из озер является крупное, замысловатой формы Кенозеро © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Центральным из озер является крупное, замысловатой формы Кенозеро © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Природа парка не имеет аналогов, поэтому сотрудники Кинозерья делают все необходимое, чтобы ее сохранить © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Природа парка не имеет аналогов, поэтому сотрудники Кинозерья делают все необходимое, чтобы ее сохранить © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Пейзаж вокруг озера и послужил причиной для другого названия этого места — каргопольская Швейцария © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин Пейзаж вокруг озера и послужил причиной для другого названия этого места — каргопольская Швейцария © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Здесь русскими и советскими учеными-фольклористами, этнографами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчества © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Здесь русскими и советскими учеными-фольклористами, этнографами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчества © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов В парке просматриваются черты русского мироустройства XVII-XIX вв © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов В парке просматриваются черты русского мироустройства XVII-XIX вв © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Берега Кенозера, заселенные в глубокой древности, насыщены памятниками материальной и духовной культуры © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Берега Кенозера, заселенные в глубокой древности, насыщены памятниками материальной и духовной культуры © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Культурное и природное наследие Кенозерья, пройдя многовековые исторические этапы развития, избежало периодов глобального разрушения © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Культурное и природное наследие Кенозерья, пройдя многовековые исторические этапы развития, избежало периодов глобального разрушения © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Территория парка успешно сохранила историческую основу, цельность и самобытность © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Территория парка успешно сохранила историческую основу, цельность и самобытность © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Аналогов парку нет на территории России и других стран мира © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов Аналогов парку нет на территории России и других стран мира /

Чтобы попасть в Кенозерский национальный парк нужно доехать на поезде из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска до станции Няндома и далее на автобусе через Каргополь до деревни Морщихинская.

Валдай

Национальный парк "Валдайский" — еще одна северная заповедная территория, которая примечательна не только природными ландшафтами, но и культурным наследием — на этих территориях издавна селились древние славянские племена.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Лучко Национальный парк Валдай © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Лучко Национальный парк Валдай

Для гостей парка подготовлены экологические тропы, знакомящие с местной природой, флорой и фауной, а также маршрут по старинному провинциальному городу Валдаю, имеющему богатую историю и экскурсии по святым местам новгородской земли, включая Валдайский Иверский монастырь.

Добраться до Валдайского национального парка совсем несложно: его территорию пересекает автомагистраль Москва — Санкт Петербург, а также Бологое — Псковская железная дорога.

Приокско-Террасный заповедник

Те, кто не хочет уезжать далеко от столицы, могут посетить единственный в Московской области и самый маленький по площади заповедник, который тем не менее входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Главными достопримечательностями Приокско-Террасного заповедника являются нехарактерная для Подмосковья флора и зубровый питомник, ставший центром восстановления и разведения этих животных в России.

Природа Приокско-Террасного государственного заповедника © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко В Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко В Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Если пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равнины © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Если пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равнины © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко "Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животных © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко "Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животных © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Дальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Дальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко А для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко А для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Приокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследований © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Приокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследований © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Разведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедник © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Разведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедник © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степная © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степная © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Ученые насчитывают в заповеднике около 50 типов лесов, 981 вид высших растений, 142 вида птиц, 57 видов млекопитающих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Ученые насчитывают в заповеднике около 50 типов лесов, 981 вид высших растений, 142 вида птиц, 57 видов млекопитающих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко За годы существования в питомнике родилось более 600 чистокровных зубров, значительная часть которых была расселена в дикую природу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко За годы существования в питомнике родилось более 600 чистокровных зубров, значительная часть которых была расселена в дикую природу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Такие природные богатства привлекают в заповедник туристов, для которых разработано несколько видов экскурсий © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Такие природные богатства привлекают в заповедник туристов, для которых разработано несколько видов экскурсий © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На Окских террасах встречаются косули и даже пятнистые олени © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко На Окских террасах встречаются косули и даже пятнистые олени © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Помимо музея природы гости могут посетить питомник зубров и пройти по нескольким экологическим тропам © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Помимо музея природы гости могут посетить питомник зубров и пройти по нескольким экологическим тропам © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Помимо особо охраняемых видов животных посетители заповедной территории могут в естественных условиях понаблюдать за представителями местной фауны и флоры © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Помимо особо охраняемых видов животных посетители заповедной территории могут в естественных условиях понаблюдать за представителями местной фауны и флоры © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Линнея северная. Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Линнея северная. Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Луговой чекан. Нехарактерная для Подмосковья флора и зубровый питомник, — вот главные достопримечательности острова нетронутой природы, расположенного недалеко от крупного мегаполиса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Луговой чекан. Нехарактерная для Подмосковья флора и зубровый питомник, — вот главные достопримечательности острова нетронутой природы, расположенного недалеко от крупного мегаполиса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Незабудка © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Незабудка © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Свиристель © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Свиристель © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Рябчик русский © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Рябчик русский © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Весной и летом семьи с детьми могут в заповеднике прогуляться по высотной экологической тропе "Сквозь листву" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Весной и летом семьи с детьми могут в заповеднике прогуляться по высотной экологической тропе "Сквозь листву" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Московский государственный заповедник, состоявший из пяти природоохранных участков в Подмосковье, был основан 19 июня 1945 года, сразу после окончания Великой Отечественной войны © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко Московский государственный заповедник, состоявший из пяти природоохранных участков в Подмосковье, был основан 19 июня 1945 года, сразу после окончания Великой Отечественной войны /

Кстати, именно посещение зубрового питомника — неотъемлемая составляющая экскурсионной программы. Однако кроме него в заповеднике создано несколько интересных экологических маршрутов — например, высотная экотропа, которая поднимается над землей примерно на 8 метров и представляет собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками.

Попасть в заповедник, расположенный в подмосковном местечке Данки, можно на автомобиле или общественном транспорте из Серпухова.