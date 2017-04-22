Заповедник «Брянский лес»

Помимо сохранения леса и ландшафта Брянщины заповедник занимается восстановлением популяции редких видов животных. Первым стал бурый медведь. Несмотря на то что в целом по России это животное встречается часто, в Брянской области оно было занесено в региональную Красную книгу. В 1980-е численность медведя не превышала 10 особей. По инициативе заповедника в 1996 году на территорию ООПТ стали выпускать воспитанных по специальной методике на тверской биостанции «Чистый лес» медвежат-сирот. Всего привезли 14 медвежат. За 20 лет осуществления программы были достигнуты отличные результаты. В настоящее время следы пребывания медведя можно встретить на всей территории заповедника и его окрестностей.

В настоящий момент «Брянский лес» принимает участие в одном из уникальных проектов восстановления популяции краснокнижных животных России. Задача заповедника – увеличить число зубров, некогда обитавших на этой земле. Зубр – единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Сейчас на территории заповедника обитают 42 особи. Зубров сюда привозят из других заповедников. В апреле состоялся уникальный выпуск новых особей, привезенных из соседних ООПТ «Калужские засеки» и «Орловское полесье». Особенность данного выпуска заключалась в том, что все пять особей были пойманы в природе, а не взяты из питомника.