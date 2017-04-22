Заповедник «Брянский лес» – один из самых маленьких в России, его площадь составляет всего 12 с небольшим тысяч гектаров. Однако, несмотря на свои малые размеры, «Брянский лес» успешно справляется с множеством задач по сохранению уникальной природы, благодаря чему ЮНЕСКО присвоило ему статус биосферного резервата.
Первоочередной целью заповедника было сохранение дубрав в пойме реки Неруссы. В распоряжении заповедника находится лишь небольшой, но очень важный ее участок. На нем сосредоточено множество меандров, изгибов, затонов, а также происходит основной нерест рыбы и обитает большое количество водоплавающей птицы. Здесь сохранились коренные пойменные леса, которым больше 100 лет.
Вообще, лесу на территории заповедника уделяется особое внимание. Запрещена любая вырубка деревьев. Сотрудники заповедника возьмутся за пилы лишь в одном случае – если дерево упало на дорогу и мешает проезду. Бережное отношение к лесу и его восстановление также помогает сохранять популяцию черного аиста – краснокнижной птицы России, символа заповедника.
Помимо сохранения леса и ландшафта Брянщины заповедник занимается восстановлением популяции редких видов животных. Первым стал бурый медведь. Несмотря на то что в целом по России это животное встречается часто, в Брянской области оно было занесено в региональную Красную книгу. В 1980-е численность медведя не превышала 10 особей. По инициативе заповедника в 1996 году на территорию ООПТ стали выпускать воспитанных по специальной методике на тверской биостанции «Чистый лес» медвежат-сирот. Всего привезли 14 медвежат. За 20 лет осуществления программы были достигнуты отличные результаты. В настоящее время следы пребывания медведя можно встретить на всей территории заповедника и его окрестностей.
В настоящий момент «Брянский лес» принимает участие в одном из уникальных проектов восстановления популяции краснокнижных животных России. Задача заповедника – увеличить число зубров, некогда обитавших на этой земле. Зубр – единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Сейчас на территории заповедника обитают 42 особи. Зубров сюда привозят из других заповедников. В апреле состоялся уникальный выпуск новых особей, привезенных из соседних ООПТ «Калужские засеки» и «Орловское полесье». Особенность данного выпуска заключалась в том, что все пять особей были пойманы в природе, а не взяты из питомника.
На территории заповедника также обитают рысь, выхухоль, серый журавль, волк, зайцы и многие другие животные. 25 из них занесены в Красную книгу России. Однако главный любимец сотрудников заповедника и туристов – кот Дымок. Встретить его можно на основном месте подкормки зубров – кордоне Пролетарский. Он охотно встречает туристов и общается с ними. При первой встрече с Дымком складывается ощущение, что он проводит инструктаж, рассказывает, как себя можно вести в дикой природе, а как нет. В руки не дается, фотографироваться тоже не любит, ведь он очень занятой, и времени на нежности у него нет.
Как и большинству заповедников, «Брянскому лесу» понадобилось время, чтобы наладить отношения с местными жителями и объяснить им, что появление ООПТ в их же интересах. Также вокруг ООПТ создали своеобразную буферную зону, в которую входят и лесничества. В ней уже начинает действовать ряд правил и ограничений, но все же люди могут собирать там ягоды и грибы, охотиться по лицензии и в установленное для этого время. Благодаря этим мерам удалось справиться и с браконьерами.
«Брянский лес» продает сувениры, сделанные жителями близлежащих деревень и городов. Таким образом заповедник стал для местных жителей способом заработка.
Также местные жители привлекаются и к экопросветительской деятельности. Они помогают с проведением экспедиций для детей, которые несколько раз в год организует заповедник. Детей знакомят с природой края, историей заповедника или программами восстановления животных. Также в «Брянский лес» приезжают дети и из других областей.
Для экотуристов заповедник подготовил несколько экскурский: по экологическим тропам «Наш дом – брянский лес» и «Партизанские истории», а также две обзорные экскурсии по заповеднику.
Экскурсия проходит по долине реки Теребушка. Здесь посетителей знакомят с историей создания заповедника. Сотрудники рассказывают об обитателях заповедника, их нравах, привычках, особенностях поведения, особое внимание уделяют черному аисту – символу заповедника. Экскурсия включает в себя просмотр фильма о животных заповедника «Брянский лес», сделанного на основе видеосъемок фотоловушек, установленных на территории ООПТ.
Главная тема экскурсии – партизанское движение. О нем расскажут на примере жизни 13 человек. Все они были местными жителями либо имели непосредственное отношение к брянскому лесу в период его оккупации с 1941-го по 1943 год. Каждый из героев оставил воспоминания, письма, очерки, на основе которых и создана тропа. Финальная точка тропы – реконструированная землянка, в которой располагался партизанский госпиталь, аншлаги с краткой историей партизанского движения в брянском южном лесном массиве, стелла в честь первого исполнения песни «Шумел сурово брянский лес».
Туристов познакомят с историей создания заповедника «Брянский лес», его целями, задачами, работой его сотрудников. Также в экскурсии входит посещение самого центра заповедника – кордона Пролетарский. Тут туристам расскажут о работе сотрудников заповедника, покажут подкормочные площадки для копытных зверей. В зимнее время есть шанс встретить зубров на подкормке кордона Пролетарский.
Центральная усадьба заповедника расположена по адресу: Брянская область, Суземский район, станция Нерусса. Добраться можно несколькими путями.
По железной дороге электричками из Брянска (Навли) либо Суземки до платформы Нерусса. После выхода нужно пройти полтора километра по асфальтной дороге от здания железнодорожного вокзала и повернуть направо по указателю.
На личном автотранспорте (около 160 км) доехать можно двумя маршрутами. Через Трубчевск, повернув на разворотном кольце на Суземку и, не доехав 400 метров до нее, повернуть снова налево по указателю. Далее свернуть направо по указателю в деревне Березовка. Либо по трассе Москва – Киев, повернув направо на указателе «Воронов Лог» (там же поворот на монастырь Площанская пустынь), по главной дороге доехать до деревни Березовка и свернуть налево по указателю.
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